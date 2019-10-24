АСЛАН БАСАРИЯ: ВЕЕРНЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ БУДУТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА НЕ БУДЕТ ОБЕСПЕЧЕН ПЕРЕТОК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ИЗ РОССИИ В АБХАЗИЮ

По словам Басария, отключения будут производиться до тех пор, пока не будет обеспечен переток электроэнергии из России в Абхазию.

Сухум. 27 января 2020. Абхазия-Информ . Для того, чтобы компенсировать дефицит электроэнергии в Абхазии, надо устраивать веерные отключения не на четыре часа в сутки, как это делается сейчас, а на десять. Об этом сказал сегодня на пресс-конференции гендиректор "Черноморэнерго" Аслан Басария.

Переговоры по проблеме перетока ведутся между Абхазией и Россией, но окончательной договоренности пока еще нет. Договоренности о

"Прогноз мы знали пять-шесть месяцев назад. Работа на межправительственном уровне идет давно. На данный момент вопрос еще не решен, в российском правительстве сейчас идет перераспределение полномочий", - цитирует Басария Sputnik Абхазия.

Пока сложно сказать, когда именно начнется переток электроэнергии. Это может занять одну-две недели.

С 27 января во всех районах Абхазии начались веерные отключения света - два раза в сутки по два часа.

Режим веерных отключений введен в связи с критически низким уровнем воды в Джварском водохранилище. Сейчас он достигает чуть больше 445 метра. Ежедневно уровень вода опускается приблизительно на один метр. В случае если уровень воды в водохранилище опустится до отметки 420 метров, ИнгурГЭС будет полностью остановлена.