 

Документы

Календарь событий

« Январь 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АСЛАН БАСАРИЯ: ВЕЕРНЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ БУДУТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА НЕ БУДЕТ ОБЕСПЕЧЕН ПЕРЕТОК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ИЗ РОССИИ В АБХАЗИЮ

Новости Понедельник, 27 января 2020 15:24
Оцените материал
(0 голосов)
АСЛАН БАСАРИЯ: ВЕЕРНЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ БУДУТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА НЕ БУДЕТ ОБЕСПЕЧЕН ПЕРЕТОК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ИЗ РОССИИ В АБХАЗИЮ

 

Сухум. 27 января 2020. Абхазия-Информ. Для того, чтобы компенсировать дефицит электроэнергии в Абхазии, надо устраивать веерные отключения не на четыре часа в сутки, как это делается сейчас, а на десять. Об этом сказал сегодня на пресс-конференции гендиректор "Черноморэнерго" Аслан Басария.

По словам Басария, отключения будут производиться до тех пор, пока не будет обеспечен переток электроэнергии из России в Абхазию.

Переговоры по проблеме перетока ведутся между Абхазией и Россией, но окончательной договоренности пока еще нет. Договоренности о

"Прогноз мы знали пять-шесть месяцев назад. Работа на межправительственном уровне идет давно. На данный момент вопрос еще не решен, в российском правительстве сейчас идет перераспределение полномочий", - цитирует Басария Sputnik Абхазия.

Пока сложно сказать, когда именно начнется переток электроэнергии. Это может занять одну-две недели.

С 27 января во всех районах Абхазии начались веерные отключения света - два раза в сутки по два часа.

Режим веерных отключений введен в связи с критически низким уровнем воды в Джварском водохранилище. Сейчас он достигает чуть больше 445 метра. Ежедневно уровень вода опускается приблизительно на один метр. В случае если уровень воды в водохранилище опустится до отметки 420 метров, ИнгурГЭС будет полностью остановлена.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 27 января 2020 15:26

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « МИД АБХАЗИИ НАПРАВИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ МИДУ ТУРЦИИ В СВЯЗИ С ГИБЕЛЬЮ ЛЮДЕЙ ПРИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИИ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.