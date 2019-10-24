МИД АБХАЗИИ НАПРАВИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ МИДУ ТУРЦИИ В СВЯЗИ С ГИБЕЛЬЮ ЛЮДЕЙ ПРИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИИ

Сухум. 27 января 2020. Абхазия-Информ. МИД Абхазии направил ноту соболезнования министерству иностранных дел Турции в связи с землетрясением, произошедшим в пятницу, 24 января, в провинциях Маниса и Элазыг, повлекшим гибель более 20 человек. Об этом сообщает сайт http://mfaapsny.org/r



В ноте, в частности, говорится: «Министерство иностранных дел Республики Абхазия выражает солидарность с народом Турецкой Республики, направляет глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате землетрясения и желает скорейшего выздоровления пострадавшим».