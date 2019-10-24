МИД АБХАЗИИ НАПРАВИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ МИДУ ТУРЦИИ В СВЯЗИ С ГИБЕЛЬЮ ЛЮДЕЙ ПРИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИИ
Сухум. 27 января 2020. Абхазия-Информ. МИД Абхазии направил ноту соболезнования министерству иностранных дел Турции в связи с землетрясением, произошедшим в пятницу, 24 января, в провинциях Маниса и Элазыг, повлекшим гибель более 20 человек. Об этом сообщает сайт http://mfaapsny.org/r
В ноте, в частности, говорится: «Министерство иностранных дел Республики Абхазия выражает солидарность с народом Турецкой Республики, направляет глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате землетрясения и желает скорейшего выздоровления пострадавшим».
Последнее от
- «ЧЕРНОМОРЭНЕРГО» ОПУБЛИКОВАЛО СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ С 27 ЯНВАРЯ 2020 Г.
- МИЛАНА ХАШБА: «НАМ НУЖНА ИДЕЯ, КОТОРАЯ СПЛОТИТ ВЕСЬ НАШ МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ НАРОД И ПОВЕДЕТ ЕГО ПО ПУТИ РАЗВИТИЯ И ПРОЦВЕТАНИЯ!»
- МОЛОДЕЖЬ ПРИЗЫВАЕТ ГОЛОСОВАТЬ НА ПРЕДСТОЯЩИХ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ ЗА ЕДИНСТВО, ЗАКОН И РАЗВИТИЕ АБХАЗИИ
- ЦИК ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ ПАРТИЮ «АКЗААРА» ПО ВЫДВИЖЕНИЮ КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ РА
- "МЫ ЗНАЕМ, КТО НАС ОСВОБОДИЛ". ИЗРАИЛЬ БЛАГОДАРИТ СССР, ПОЛЬША НАПОМИНАЕТ О ДОГОВОРЕ С ГИТЛЕРОМ