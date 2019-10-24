 

Документы

Календарь событий

« Май 2018 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

МИД АБХАЗИИ НАПРАВИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ МИДУ ТУРЦИИ В СВЯЗИ С ГИБЕЛЬЮ ЛЮДЕЙ ПРИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИИ

Новости Понедельник, 27 января 2020 14:14
Оцените материал
(0 голосов)

Сухум. 27 января 2020. Абхазия-Информ. МИД Абхазии направил ноту соболезнования министерству иностранных дел Турции в связи с землетрясением,  произошедшим в пятницу, 24 января, в провинциях Маниса и Элазыг, повлекшим  гибель более 20 человек. Об этом сообщает сайт http://mfaapsny.org/r

В ноте, в частности, говорится: «Министерство иностранных дел Республики Абхазия выражает солидарность с народом Турецкой Республики, направляет глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате землетрясения и желает скорейшего выздоровления пострадавшим».

Прочитано 3 раз Последнее изменение Понедельник, 27 января 2020 14:17

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « «ЧЕРНОМОРЭНЕРГО» ОПУБЛИКОВАЛО СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ С 27 ЯНВАРЯ 2020 Г.
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.