«ЧЕРНОМОРЭНЕРГО» ОПУБЛИКОВАЛО СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ С 27 ЯНВАРЯ 2020 Г.
Новости Понедельник, 27 января 2020 11:05
Сухум. 27 января 2020. Абхазия-Информ. РУП «Черноморэнерго» опубликовало скорректированный график отключения электроэнергии с 27 января 2020 г. Электроэнергия будет отключаться два раза в сутки по два часа.
С 00:00 по 02:00 и с 15:00-17:00
- Очамчырский район – полностью,
- Гулрыпшский район – полностью.
- Сухумский район
- Восточная и Центральная части г. Сухум - район комплекса правительственных зданий, ул. Званба), Синоп, район Турбазы, район Келасур, ул.Чанба.
- ПС «Синоп»,
- ПС «Басла,
- ПС «ИЭПиТ» - Т-1
- г. Пицунда и прилегающие к нему села.
- ПС «Пицунда»,
- ПС «Алахадзы»
С 02:00 по 04:00 и с 17:00 по 19:00.
- Западная часть г. Сухум - Новый район, Массив «Гумиста», район «Маяк» (от пивзавода до школы), район Республиканской больницы.
- ПС «Сухум-2»
- Восточная часть Гудаутского района.
- ПС «Новый Афон» - г. Новый Афон, поселок Псырцха, часть села Анхуа.
- ПС «Гудаута-тяга» - часть села Куланырхуа, часть села Лыхны, г. Гудаута (восточная часть "Замостянский район»", ул. Чачба).
- ПС «Мцара» - село Мцара, село «ацы, село Ачандара, село Абгархук, часть села Анхуа.
- ПС «Дурипш» - село Хуап, часть села Джирхуа, часть села Звандрипш, часть села Лыхны, часть села .Куланырхуа.
- ПС «Гудаута-110» - Т-2 - Новый район, район кинотеатра "Кьараз", центр города, село Лыхны (Гагрское шоссе, "Красная школа").
- Гагрский район – поселок Бзыбь, от въезда в г. Гагра до р.Псоу.
- ПС «Гагра - 3».
- ПС «Гагра - 1».
- ПС «Гагра – 2».
- ПС «Холодная речка».
- ПС «Цандрыпш-тяга»
- ПС «Гячрыпш»
- Посёлок Бзып.
- ПС «Бзып-220» (10 кВ).
С 04:00 по 06:00 и с 19:00-21:00
- Центральная часть г. Сухум - район вокзала, Старый посёлок, район магазина «Колос», ул. Адыгская (бывшая Дзидзария), Центральная часть города до Красного моста, Центральный рынок.
- ПС «Сухум-1»
- ПС «ИЭПиТ» - Т-2
- Западная часть Гудаутского района
- ПС «Мысра» - с. Агараки, часть поселка Мысра. ПС «Мысра-тяга» - часть села Бармыш, село Отхара, часть села .Джирхва, часть села Звандрипш, село Мгудзырхуа.
- ПС «Лыхны» - часть села Лыхны, село Хыпста, Седьмая российская военная база.
- ПС «Гудаута-110» - Т-1 - район вокзала, центральная трасса до поста ГАИ, улица Лакоба (район стадиона).
- Галский район - полностью.
- Ткуарчалский район – полностью.
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