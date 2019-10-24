Сухум. 27 января 2020. Абхазия-Информ. РУП «Черноморэнерго» опубликовало скорректированный график отключения электроэнергии с 27 января 2020 г. Электроэнергия будет отключаться два раза в сутки по два часа.

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