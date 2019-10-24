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Абхазия Информ

«ЧЕРНОМОРЭНЕРГО» ОПУБЛИКОВАЛО СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ С 27 ЯНВАРЯ 2020 Г.

Новости Понедельник, 27 января 2020 11:05
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«ЧЕРНОМОРЭНЕРГО» ОПУБЛИКОВАЛО СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ С 27 ЯНВАРЯ 2020 Г.

Сухум. 27 января 2020. Абхазия-Информ. РУП «Черноморэнерго» опубликовало скорректированный график отключения электроэнергии с 27 января 2020 г. Электроэнергия будет отключаться два раза в сутки по два часа.

С 00:00 по 02:00 и с 15:00-17:00

  • Очамчырский район – полностью,
  • Гулрыпшский район – полностью.
  • Сухумский район
  • Восточная и Центральная части г. Сухум - район комплекса правительственных зданий, ул. Званба), Синоп, район Турбазы, район Келасур, ул.Чанба.
  • ПС «Синоп»,
  • ПС «Басла,
  • ПС «ИЭПиТ» - Т-1
  • г. Пицунда и прилегающие к нему села.
  • ПС «Пицунда»,
  • ПС «Алахадзы»

С 02:00 по 04:00 и с 17:00 по 19:00.

  • Западная часть г. Сухум - Новый район, Массив «Гумиста», район «Маяк» (от пивзавода до школы), район Республиканской больницы.
  • ПС «Сухум-2»
  • Восточная часть Гудаутского района.
  • ПС «Новый Афон» - г. Новый Афон, поселок Псырцха, часть села Анхуа.
  • ПС «Гудаута-тяга» - часть села Куланырхуа, часть села Лыхны, г. Гудаута (восточная часть "Замостянский район»", ул. Чачба).
  • ПС «Мцара» - село Мцара, село «ацы, село Ачандара, село Абгархук, часть села Анхуа.
  • ПС «Дурипш» - село Хуап, часть села Джирхуа, часть села Звандрипш, часть села Лыхны, часть села .Куланырхуа.
  • ПС «Гудаута-110» - Т-2 - Новый район, район кинотеатра "Кьараз", центр города, село Лыхны (Гагрское шоссе, "Красная школа").
  • Гагрский район – поселок Бзыбь, от въезда в г. Гагра до р.Псоу.
  • ПС «Гагра - 3».
  • ПС «Гагра - 1».
  • ПС «Гагра – 2».
  • ПС «Холодная речка».
  • ПС «Цандрыпш-тяга»
  • ПС «Гячрыпш»
  • Посёлок Бзып.
  • ПС «Бзып-220» (10 кВ).

С 04:00 по 06:00 и с 19:00-21:00

  • Центральная часть г. Сухум - район вокзала, Старый посёлок, район магазина «Колос», ул. Адыгская (бывшая Дзидзария), Центральная часть города до Красного моста, Центральный рынок.
  • ПС «Сухум-1»
  • ПС «ИЭПиТ» - Т-2
  • Западная часть Гудаутского района
  • ПС «Мысра» - с. Агараки, часть поселка Мысра. ПС «Мысра-тяга» - часть села Бармыш, село Отхара, часть села .Джирхва, часть села Звандрипш, село Мгудзырхуа.
  • ПС «Лыхны» - часть села Лыхны, село Хыпста, Седьмая российская военная база.
  • ПС «Гудаута-110» - Т-1 - район вокзала, центральная трасса до поста ГАИ, улица Лакоба (район стадиона).
  • Галский район - полностью.
  • Ткуарчалский район – полностью.
Прочитано 3 раз Последнее изменение Понедельник, 27 января 2020 11:11

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