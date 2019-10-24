МОЛОДЕЖЬ ПРИЗЫВАЕТ ГОЛОСОВАТЬ НА ПРЕДСТОЯЩИХ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ ЗА ЕДИНСТВО, ЗАКОН И РАЗВИТИЕ АБХАЗИИ

Молодые люди говорили о проблемах, волнующих их и их сверстников. В своих выступлениях они затрагивали темы образования, воспитания, культуры, трудоустройства, реализации активной жизненной позиции, борьбы с криминалом и обеспечения безопасности граждан, решения социально-экономических проблем и многое другое.

Сухум. 24 января 2020. Абхзия-Информ . Сегодня в Сухуме в конференц-зале гостиницы «Атриум-Виктория» состоялась молодежная встреча, на которую съехались представители разных городов и районов республики.

Они выражали обеспокоенность отсутствием единства в обществе и в молодежной среде, разделением властями людей на «своих» и «чужих». По словам одного из участников встречи Махаза Эшба (пос. Цандрыпш), если молодежь будет консолидирована, она станет реальной конструктивной силой, способной повести страну по пути демократии, законности и развития.

Речь шла и о важности межнационального согласия.

«Вместо нас нам никто не построит светлое будущее. Будущее нашей республики в наших руках. Я не хочу повторения событий 2004, 2014 или 2019 годов. … Я обращаюсь к старшему поколению – не разъединяйте молодежь!», - сказал Беслан Эмурхба из Ткуарчала.

О проблемах в сфере образования и сложностях работы в школе говорил молодой директор школы села Мехадыр Саид Бейа.

Участники встречи высказались за создание общественного движения молодежи Абхазии и выступили с обращениями в адрес Парламента РА и будущих кандидатов в президенты.

Молодые люди обратились с просьбой к депутатам Парламента «принять закон о государственной гражданской службе для урегулирования гражданской деятельности граждан РА в органах исполнительной, законодательной и судебной власти, разработки соответствующих квалификационных требований, создания механизма конкурсного отбора специалистов и формирования кадрового резерва органов власти РА»

«Предстоящие выборы президента Республики Абхазия проходят на фоне острого политического и социального кризиса в республике, разобщения и взаимного недоверия всех участников политических процессов. Дальнейшее течение кризисных процессов способно нанести непоправимый вред государственности Абхазии и ее народу. Мы призываем все политические силы Абхазии не разделять народ на «своих» и «чужих» и объединиться вокруг идеи закона, правопорядка и эффективного развития государства», - отмечается в обращении молодежи ко всем участникам избирательной кампании, будущим кандидатам в президенты и их предвыборным штабам, ко всем гражданам Абхазии, наделенным избирательным правом.

Молодежь призывает будущих кандидатов на пост президента РА «вести предвыборную борьбу исключительно законными методами, используя конституционные способы решения любых возникающих противоречий».

«Убеждены, что получивший доверие большинства избирателей президент Республики Абхазия в своей работе будет руководствоваться исключительно нормами закона, действовать в соответствии с конституцией и волей народа республики. Мы призываем всех граждан Абхазии прийти 22 марта 2020 г. на избирательные участки и проголосовать за единство, закон и развитие!», - отмечается в обращении.

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