ЦИК ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ ПАРТИЮ «АКЗААРА» ПО ВЫДВИЖЕНИЮ КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ РА

Регистрация политических партий и инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты, начавшаяся 22 января продлится до 11 февраля 2020 г. В эти же сроки производится и выдвижение кандидатов.

Сухум. 24 января 2020. Абхазия-Информ. Центризбирком зарегистрировал сегодня, 24 января, политическую партию «Акзаара», которая будет выдвигать кандидатом в президенты своего председателя Леонида Дзапшба.

Это будет уже третья попытка Дзапшба баллотироваться на пост главы государства.

25 августа 2019 г. в первом туре выборов президента Дзапшба получил 5,97% голосов избирателей. За него проголосовало 4 938 человек. На президентских выборах 2014 года за Дзапшба проголосовало 3397 избирателей (3,4%).

*** Право выдвижения кандидатов в президенты РА принадлежит политическим партиям, зарегистрированным Минюстом не позднее, чем за 5 месяцев до истечения срока полномочий действующего президента, а также группам избирателей. Список политических партий, имеющих право принимать участие в выборах президента и выдвигать кандидатов, составляется Минюстом РА.

Политическая партия вправе выдвинуть только одного кандидата. Не обязательно, чтобы кандидат в президенты был членом этой партии.

Решение о выдвижении кандидата в президенты принимается политической партией тайным голосованием, если съезд (конференция) не примет иного решения.

Решение съезда (конференции) политической партии о выдвижении кандидата оформляется соответствующим протоколом.

При выдвижении кандидата в президенты от группы избирателей необходимо создание инициативной группы избирателей в количестве не менее 10 человек. Инициативная группа избирателей проходит регистрацию в Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия.

Избиратель может входить только в одну инициативную группу избирателей.

Для выдвижения кандидата в президенты от группы избирателей требуется, чтобы в его поддержку были собраны не менее 2000, но не более 2500 подписей избирателей независимо от места проживания на территории Абхазии.

В соответствии со статьей 20 закона о выборах президента РА, повторные выборы проводятся, если на выборах баллотировалось не более двух кандидатов в президенты и ни один из них