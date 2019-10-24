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Абхазия Информ

ЛЕОНИД ДЗАПШБА ВНОВЬ НАМЕРЕН БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ В ПРЕЗИДЕНТЫ

Новости Пятница, 24 января 2020 10:10
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Сухум. 24 января 2020. Абхазия-Информ. Бывший министр внутренних дел, экс-кандидат в президенты на выборах 2019 года, председатель партии «Акзаара» («Единства») Леонид Дзапшба намерен вновь баллотироваться в президенты Республики Абхазия.

Это будет уже третья попытка Дзапшба баллотироваться на пост главы государства

25 августа 2019 г. в первом туре выборов президента Дзапшба получил 5,97% голосов избирателей. За него проголосовало 4 938 человек.

На президентских выборах 2014 года за Дзапшба проголосовало 3397 избирателей.

22 марта 2020 года в Абхазии состоятся повторные выборы президента. 

***  20 сентября 2019 года, Верховный суд РА под председательством судьи Генри Гамисония в составе судей Рауля Пачулия и Оксаны Пилия по первой инстанции, рассмотрев административное исковое заявление кандидата в президенты РА Алхаса Квициниа о признании незаконным и недействительным решения ЦИК РА (протокол №21 от 09.09.2019 г.) об итогах президентских выборов, отказал в его удовлетворении.

10 января 2020 года кассационная коллегия по административным делам и делам об административных правонарушениях в составе судей Лии Адлейба, Екатерины Онищенко под председательством судьи Темура Тарба отменила решение Верховного суда от 20 сентября 2019 года и приняла новое решение.

Административное исковое заявление Алхаса Квициния о признании незаконным и недействительным решения Центризбиркома от 9 сентября 20019 г. (протокол №21) об итогах выборов президента было удовлетворено в полном объеме.

Выборы Президента Республики Абхазия от 8 сентября 2019 года были признаны несостоявшимися, а протокол ЦИК от 9 сентября 2019 года недействительным.

Центризбиркому РА было предписано назначить повторные выборы.

Определение суда кассационной инстанции от 10 января 2020 года вступило в силу с момента его оглашения.

9 января 2020 г. в Сухуме началась акция протеста оппозиционных политических сил, требовавших отставки незаконно избранного президента Рауля Хаджимба. Длившаяся четыре дня акция протеста завершилась отставкой Хаджимба.

12 января Р. Хаджимба подписал заявление об отставке, а 13 января парламент принял её 32 голосами «за». В тот день на заседании сессии присутствовало 34 из 35 депутатов. Два человека проголосовали против.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 24 января 2020 10:24

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