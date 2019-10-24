ВАЛЕРИЙ БГАНБА ПРОВЁЛ ВСТРЕЧУ С РУКОВОДСТВОМ РЯДА ГОСПРЕДПРИЯТИЙ

Сухум. 30 декабря 2020. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия, Премьер-министр Валерий Бганба провёл совещание с руководителями предприятий Государственного управления по энергетике, транспорту и связи, где обсуждены вопросы эффективности деятельности РУПов.

В основном, внимание было окцентировано на то, насколько эффективна деятельность республиканских унитарных предприятий в сфере транспорта и связи.

Валерий Бганба отметил, что предприятия Государственного управления по энергетике, транспорту и связи по сути должны занимать ведущие позиции в ключевых отраслях экономики: в инфраструктуре, энергетике, промышленном комплексе. От эффективности работы каждого РУПа Управления зависит экономическая безопасность страны.