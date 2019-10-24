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Абхазия Информ

ВАЛЕРИЙ БГАНБА ПРОВЁЛ ВСТРЕЧУ С РУКОВОДСТВОМ РЯДА ГОСПРЕДПРИЯТИЙ

Новости Четверг, 30 января 2020 15:43
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ВАЛЕРИЙ БГАНБА ПРОВЁЛ ВСТРЕЧУ С РУКОВОДСТВОМ РЯДА ГОСПРЕДПРИЯТИЙ

Сухум. 30 декабря 2020. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия, Премьер-министр Валерий Бганба провёл совещание с руководителями предприятий Государственного управления по энергетике, транспорту и связи, где обсуждены вопросы эффективности деятельности РУПов.

В основном, внимание было окцентировано на то, насколько эффективна деятельность республиканских унитарных предприятий в сфере транспорта и связи.

Валерий Бганба отметил, что предприятия Государственного управления по энергетике, транспорту и связи по сути должны занимать ведущие позиции в ключевых отраслях экономики: в инфраструктуре, энергетике, промышленном комплексе. От эффективности работы каждого РУПа Управления зависит экономическая безопасность страны.

«В целом необходимо проанализировать модели функционирования госпредприятий, привести в порядок балансы, рассчитаться с долгами организации перед налоговыми и другими ведомствами», - сказал Бганба.

Он также отметил, что необходимо осуществить инвентаризацию для выявления фактического наличия имущества, определить количество материально-производственных ресурсов, проверить соблюдение правил содержания и эксплуатации основных средств предприятий.

Валерий Бганба подчеркнул, что эти мероприятия позволят осуществлять контроль государства за движением и использованием национальных ресурсов.

В завершение встречи и.о. Президента сообщил о том, что в дальнейшем необходимо приступить к составлению и планированию долгосрочных программ для развития РУПов и установления конкурентоспособности государственных предприятий и их рентабельности.

Государственное управление Республики Абхазия по энергетике, транспорту и связи наделено правами собственника имущества в отношении восьми предприятий: РУП «Черноморэнерго», ГК «Абхазтоп», ГК «Абхазское пароходство», РУП «Абхазская железная дорога», РУП «Международный аэропорт «Сухум» им. В.Г. Ардзинба», РУП «АпсныАвтовокзал», РУП «Абхазавтодор».

Об этом сообщает сайт КМ РА.

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