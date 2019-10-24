31 ЯНВАРЯ СОСТОИТСЯ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ АБХАЗИИ
Сухум. 30 января 2020. Абхазия-Информ. 31 января в 11:00 состоится заседание Кабинета Министров.
В повестку дня вошли 11 вопросов:
О направлении остатков средств республиканского бюджета на 01 января 2020 года;
Об утверждении перечня профессий и квалификаций, представляющий особый государственный интерес для Республики Абхазия;
О внесении изменений в Регламент работы Кабинета Министров Республики Абхазия, утвержденный Постановлением КМ от 30 июля 2010 года № 130;
О списании морской техники Государственной компании «Абхазское морское пароходство»;
Об установлении предельной численности работников министерства юстиции Республики Абхазия и размера ассигнований на 2020 год;
О внесении изменения в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 20 ноября 2019 г. №176 «Об утверждении «Общего допустимого улова (ОДУ) водных биологических ресурсов и рекомендуемых квот добычи (вылова) в осенне-зимнюю путину 2019-2020 гг.»;
Об установлении предельной численности работников государственного комитета Республики Абхазия по сельскому хозяйству и размера ассигнований на 2020 год;
Об установлении предельной численности работников аппарата управления государственного комитета Республики Абхазия по делам молодежи и спорту и размера ассигнований на 2020 год;
О переводе земельного участка площадью 0,06 га в с. Лыхны Гудаутского района из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли населенных пунктов» и предоставлении Сарсания Светлане Дмитриевне для строительства жилого дома;
О переводе земельного участка площадью 0,06 га в с. Лдзаа Гагрского района из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли населенных пунктов» и предоставлении Карахмет-оглы Шоте Энверовичу для строительства индивидуального жилого дома;
О даче согласия ООО «Три кита плюс» для строительства ресторана на сваях.
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