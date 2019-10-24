«ИНТЕР РАО» С 1 ФЕВРАЛЯ НАЧНЕТ ПОСТАВКУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В АБХАЗИЮ

«Интер РАО» (российский оператор импорта-экспорта электроэнергии) 1 февраля начнет поставки электроэнергии из Адлера в Абхазию по ЛЭП «Салхони», сообщили “Ъ” два источника. Планируется направить около 200–250 млн кВт/ч за февраль-март для покрытия энергодефицита из-за низкого уровня воды в водохранилище Ингурской ГЭС. Сейчас уровень воды в нем составляет 439 м над уровнем моря, при уровне 420 м ГЭС прекратит работу, пояснил “Ъ” гендиректор ГЭС Леван Мебония. По его словам, республика уже сократила потребление на 1,2 млн кВт/ч в сутки, до 7,8 млн кВт/ч. В год Абхазии нужно около 2 млрд кВт/ч (0,18% потребления России).

Теперь Абхазии нужно около 250 млн кВт/ч до апреля. Необходимые объемы предоставит «Интер РАО» по «минимальному» тарифу, расходы будут компенсированы из бюджета. В общей сложности РФ может направить на покрытие энергодефицита в Абхазии 500-700 млн руб.

По данным газеты "Коммерсантъ", с 1 февраля Россия начнет поставки электроэнергии в Абхазию, страдающую от веерных отключений из-за низкой водности Ингурской ГЭС. Ситуация стала критической на фоне политических проблем в самой республике и отставки правительства РФ.

Ингурская ГЭС (1,3 ГВт) — единственный источник электроэнергии Абхазии. Плотина и водохранилище станции находятся на стороне Грузии, а пульт управления, часть тоннеля и турбины — в Абхазии. По неофициальному соглашению 60% выработки должно уходить Грузии, а 40% — Абхазии. При этом потребление Абхазии растет, и сейчас Сухум получает уже около 50% выработки Ингурской ГЭС.

Нехватка электроэнергии в Абхазии началась еще в январе, но проблема ушла на второй план на фоне разгоревшегося политического кризиса в республике, завершившегося отставкой президента Рауля Хаджимбы. По большому счету вопросы импорта электроэнергии обсуждать было просто не с кем, говорит политолог Инал Хашиг. Отразилась на ситуации, по его словам, также отставка правительства России, в котором вопросы Абхазии курировали Виталий Мутко и Сергей Чеботарев. Кроме того, стало известно, что свой пост покидает куратор Абхазии в администрации президента РФ Владислав Сурков.

В результате нехватка электроэнергии стала критической, 27 января в Абхазии ввели веерные отключения до четырех часов в сутки.

Только 29 января правительство республики сообщило, что договорилось с Минэнерго РФ о поставках электроэнергии. В самом министерстве этот вопрос не комментируют.

В Минэнерго Грузии “Ъ” заявили, что не имеют отношения к переговорам Москвы с властями Абхазии. По данным “Ъ”, двусторонние переговоры между Москвой и Тбилиси по этой теме начались также 29 января, от России в них участвует «Интер РАО», от Грузии — АО «Государственная электросистема Грузии» (диспетчер и оператор электросетевого комплекса).

По какой схеме Абхазия будет покупать электроэнергию у России, до конца неясно. В «Интер РАО» отрицают договорные отношения с энергокомпаниями Абхазии. Поставки в республику в отчетности «Интер РАО» не выделяются из экспорта в Грузию (в отличие от ситуации с Южной Осетией). В 2018 году «Интер РАО» поставило в Грузию 206 млн кВт•ч, а импортировало 97 млн кВт•ч.

Предположительно, «Интер РАО» продает электроэнергию Грузии для Абхазии по сниженной цене (по словам собеседников “Ъ”, около 2 руб. за кВт•ч). Для собственного потребления Грузия покупает энергию у «Интер РАО», по данным “Ъ”, за 3 руб. за кВт•ч. Для «Интер РАО» эта операция убыточна, эти убытки компенсирует правительство РФ (522,3 млн руб. в 2017 году). В Минэкономики Абхазии “Ъ” подтвердили, что «по итогам перетока электроэнергии в Абхазию сумма будет оплачиваться "Интер РАО" из средств российской финансовой помощи Абхазии».

Расходы на покрытие энергодефицита в Абхазии Россия закладывает в госпрограмму развития СКФО, говорит один из собеседников “Ъ”. Однако в 2020 году Абхазии не хватит выделенного лимита, республике понадобится дополнительно около 200 млн руб. на покупку энергии. Другой собеседник “Ъ” утверждает, что расходы будут покрыты за счет финансируемой РФ программы социально-экономического развития Абхазии. В декабре 2019 года ее объем на 2020–2022 годы был утвержден на уровне 4,5 млрд руб.

Полина Смертина, Татьяна Дятел; Георгий Двали, Тбилиси.

Газета "Коммерсантъ" №17 от 31.01.2020

https://www.kommersant.ru/doc/4235874