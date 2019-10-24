КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ РУССКИХ ОБЩИН НАМЕТИЛ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРАЗДНОВАНИЮ 75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Сухум. 31 января 2020. Абхазия-Информ. 31 января состоялось заседание Координационного совета (КС) русских общин российских соотечественников в Абхазии, сообщил «Абхазия-Информ» член КС Анатолий Никульников.
Участники заседания подвели итоги детских новогодних мероприятий, наметили план мероприятий по празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Члены Координационного совета обсудили ситуацию в республике в связи с предстоящими выборами президента Абхазии.
Речь шла и о вопросах взаимодействия Посольства Российской Федерации в Абхазии с Координационным Советом и общественными объединениями русских общин, входящими в его состав.
По мнению членов КС, «в последнее время посольство не уделяет должного внимания работе с Координационным советом русских общин российских соотечественников в Абхазии».
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