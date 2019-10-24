КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ РУССКИХ ОБЩИН НАМЕТИЛ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРАЗДНОВАНИЮ 75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Члены Координационного совета обсудили ситуацию в республике в связи с предстоящими выборами президента Абхазии.

Участники заседания подвели итоги детских новогодних мероприятий, наметили план мероприятий по празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Речь шла и о вопросах взаимодействия Посольства Российской Федерации в Абхазии с Координационным Советом и общественными объединениями русских общин, входящими в его состав.

По мнению членов КС, «в последнее время посольство не уделяет должного внимания работе с Координационным советом русских общин российских соотечественников в Абхазии».