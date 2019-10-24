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Абхазия Информ

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ РУССКИХ ОБЩИН НАМЕТИЛ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРАЗДНОВАНИЮ 75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Новости Пятница, 31 января 2020 13:27
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КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ РУССКИХ ОБЩИН НАМЕТИЛ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРАЗДНОВАНИЮ 75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Сухум. 31 января 2020. Абхазия-Информ. 31 января состоялось заседание Координационного совета (КС) русских общин российских соотечественников в Абхазии, сообщил «Абхазия-Информ» член КС Анатолий Никульников.

Участники заседания подвели итоги детских новогодних мероприятий, наметили план мероприятий по празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Члены Координационного совета обсудили ситуацию в республике в связи с предстоящими выборами  президента Абхазии.

Речь шла и о вопросах взаимодействия Посольства Российской Федерации в Абхазии с Координационным Советом и общественными объединениями русских общин, входящими в его состав.

По мнению членов КС, «в последнее время посольство не уделяет должного внимания работе с Координационным советом русских общин российских соотечественников в Абхазии».

Прочитано 10 раз Последнее изменение Пятница, 31 января 2020 13:35

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