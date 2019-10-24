БОЛЕЕ 5,5 МЛН РУБЛЕЙ БУДЕТ ВЫДЕЛЕНО ИЗ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА КАБМИНА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ ПО КОМПЕНСАЦИИ ИМУЩЕСТВЕННОГО УЩЕРБА В РЕЗУЛЬТАТЕ СОБЫТИЙ 9-11 ЯНВАРЯ

Сухум. 31 января 2020. Абхазия-Информ. Более 5,5 млн рублей будет выделено из Резервного фонда Кабинета министров РА на финансирование расходов по компенсации имущественного ущерба в результате событий 9-11 января 2020 г. в зданиях Правительственного комплекса.

Соответствующее постановление было принято сегодня, 31 января, на заседании КМ РА.

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Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия «Об использовании средств резервного фонда Кабинета Министров Республики Абхазия»