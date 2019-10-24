БОЛЕЕ 5,5 МЛН РУБЛЕЙ БУДЕТ ВЫДЕЛЕНО ИЗ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА КАБМИНА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ ПО КОМПЕНСАЦИИ ИМУЩЕСТВЕННОГО УЩЕРБА В РЕЗУЛЬТАТЕ СОБЫТИЙ 9-11 ЯНВАРЯ
Сухум. 31 января 2020. Абхазия-Информ. Более 5,5 млн рублей будет выделено из Резервного фонда Кабинета министров РА на финансирование расходов по компенсации имущественного ущерба в результате событий 9-11 января 2020 г. в зданиях Правительственного комплекса.
Соответствующее постановление было принято сегодня, 31 января, на заседании КМ РА.
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Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия «Об использовании средств резервного фонда Кабинета Министров Республики Абхазия»
В соответствии с Порядком использования средств резервного фонда Кабинета Министров Республики Абхазия, утвержденного Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 28 февраля 2019 года №25 «О порядке использовании средств резервного фонда Кабинета Министров Республики Абхазия»:
I. Министерству финансов Республики Абхазия направить из резервного фонда Кабинета Министров Республики Абхазия на финансирование:
1) мероприятий по обеспечению надлежащего функционирования органов власти;
а) Аппарату Кабинета Министров Республики Абхазия - 5 595 914 (пять миллионов пятьсот девяносто пять тысяч девятьсот четырнадцать) рублей на финансирование расходов, по компенсации имущественного ущерба в результате событий, имевших место 9 -11 января 2020 г. в зданиях Правительственного комплекса, согласно Приложению №1.
2. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на Министерство финансов Республики Абхазия и аппарат Кабинета Министров Республики Абхазия.
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