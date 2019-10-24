 

Календарь событий

« Январь 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

БОЛЕЕ 5,5 МЛН РУБЛЕЙ БУДЕТ ВЫДЕЛЕНО ИЗ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА КАБМИНА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ ПО КОМПЕНСАЦИИ ИМУЩЕСТВЕННОГО УЩЕРБА В РЕЗУЛЬТАТЕ СОБЫТИЙ 9-11 ЯНВАРЯ

Новости Пятница, 31 января 2020 13:48
Оцените материал
(0 голосов)
БОЛЕЕ 5,5 МЛН РУБЛЕЙ БУДЕТ ВЫДЕЛЕНО ИЗ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА КАБМИНА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ ПО КОМПЕНСАЦИИ ИМУЩЕСТВЕННОГО УЩЕРБА В РЕЗУЛЬТАТЕ СОБЫТИЙ 9-11 ЯНВАРЯ

Сухум. 31 января 2020. Абхазия-Информ. Более 5,5 млн рублей будет выделено из Резервного фонда Кабинета министров РА на финансирование расходов по компенсации имущественного ущерба в результате событий 9-11 января 2020 г. в зданиях Правительственного комплекса.

Соответствующее постановление было принято сегодня, 31 января, на заседании КМ РА.

***

Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия «Об использовании средств резервного фонда Кабинета Министров Республики Абхазия»

В соответствии с Порядком использования средств резервного фонда Кабинета Министров Республики Абхазия, утвержденного Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 28 февраля 2019 года №25 «О порядке использовании средств резервного фонда Кабинета Министров Республики Абхазия»:

I.        Министерству финансов Республики Абхазия направить из резервного фонда Кабинета Министров Республики Абхазия на финансирование:

1) мероприятий по обеспечению надлежащего функционирования органов власти;

а) Аппарату Кабинета Министров Республики Абхазия - 5 595 914 (пять миллионов пятьсот девяносто пять тысяч девятьсот четырнадцать) рублей на финансирование расходов, по компенсации имущественного ущерба в результате событий, имевших место 9 -11 января 2020 г. в зданиях Правительственного комплекса, согласно Приложению №1.

2. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на Министерство финансов Республики Абхазия и аппарат Кабинета Министров Республики Абхазия.

Прочитано 6 раз

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ РУССКИХ ОБЩИН НАМЕТИЛ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРАЗДНОВАНИЮ 75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ АДГУР АРДЗИНБА: В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ НАЧНЕТСЯ ПЕРЕТОК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ИЗ РОССИИ В АБХАЗИЮ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.