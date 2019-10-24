АДГУР АРДЗИНБА: В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ НАЧНЕТСЯ ПЕРЕТОК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ИЗ РОССИИ В АБХАЗИЮ

И.о. президента, премьер-министр Валерий Бганба напомнил, что ещё в декабре 2019 г. на заседании российско-абхазской Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству был решен вопрос обеспечения перетока электроэнергии из России в Абхазию в тяжёлый для энергосистемы республики зимний период.

Сухум. 31 января 2020. Абхазия-Информ. В повестку дня очередного заседания Кабинета министров было включено 15 вопросов. Но началось заседание с обсуждения ситуации, сложившейся в энергетической отрасли Абхазии в последнее время.

«К сожалению, перестановки в правительстве России не позволили вовремя осуществить этот переток. Все эти дни мы занимаемся переговорами по этой теме с российскими партнёрами», - отметил Бганба.

В свою очередь, вице-премьер, министр экономики Адгур Ардзинба также подтвердил факт ведения переговоров с российской стороной.

«Ситуация крайне тяжёлая. К сожалению, наши внутриполитические процессы, а затем и перестановки в российском правительстве передвинули решение этих вопросов», - констатировал Ардзинба.

Он сообщил, что не раз связывался и с министром энергетики РФ, и другими уполномоченными лицами по этому вопросу. И сегодня с утра были контакты с профильными департаментами министерства энергетики РФ.

"Сейчас в Правительстве РФ обсуждается этот вопрос, докладные материалы по исследованиям, которые были проведены на плотине ИнгурГЭС российскими специалистами, уже представлены. Рассчитываем, что буквально сегодня будет дано окончательное поручение, и в ближайшие дни мы получим необходимое количество электроэнергии, чтобы покрыть дефицит на этот период времени», - отметил Ардзинба.