НАЦБАНК АБХАЗИИ ВЫПУСТИЛ В ОБРАЩЕНИЕ ЧЕТЫРЕ НОВЫЕ ПАМЯТНЫЕ МОНЕТЫ СЕРИИ "ОДЕЖДА И ВООРУЖЕНИЕ НАРОДОВ КАВКАЗА"

Все новинки номиналом в 20 апсаров. Общий тираж монет - 400 штук.

Сухум. 31 января 2020 г. Абхазия-Информ . Национальный банк Абхазии выпустил в обращение четыре новые памятные монеты серии "Одежда и вооружение народов Кавказа": "Абхазский дворянин", "Абхазский пеший воин", "Абхазский оруженосец" и "Абхазский князь". Об этом сообщается на сайте Нацбанка РА http://nb-ra.org.

Монеты серии "Одежда и вооружение народов Кавказа" прямоугольной формы. Они отчеканены из серебра 925 пробы.

Автор изображений на монетах - художник Батал Джапуа.

У всех четырех монет одинаковый аверс с изображением абхазских воинов с известной фотографии второй половины XIX в. Д.И. Ермакова «Абхазские депутаты». На левой стороне поля изображены солярный знак, состоящий из 11 парящих орлов, под ним номинал 20 апсаров и дата 2019. В правой стороне поля отчеканена надпись «Аҧсны Абанк» (Банк Абхазии) и государственный герб Республики Абхазия.

На реверсе монеты «Абхазский дворянин» в центральном поле расположено выполненное цветной тампопечатью изображение воина в длинной черкеске и башлыке светло-коричневого цвета, с закинутым за плечи зачехленным кремневым ружьем и кинжалом на поясе.

На реверсе монеты «Абхазский пеший воин» изображен воин в короткой черкеске светло-зеленого цвета, остроконечной папахе и бурке с закинутым за плечи зачехленным кремневым ружьем и кинжалом на поясе.

На реверсе монеты «Абхазский оруженосец» - изображение воина в короткой светло-коричневой черкеске и сером башлыке, опирающегося на кремневое ружье, вооруженного кинжалом и шашкой.

На реверсе монеты «Абхазский князь» изображен воин в длинной черкеске светло-зеленого цвета с закинутым за плечи зачехленным кремневым ружьем, кинжалом на поясе и плетью в правой руке.

Все изображения монет заключены в декоративную рамку с традиционным абхазским орнаментом, в верхней части которой расположены надписи "аҧсуа" и "абаза".

Реализация памятных монет Банка Абхазии из драгоценных металлов юридическим и физическим лицам осуществляется кредитными организациями республики.

Идея создания серии монет «Одежда и вооружение народов Кавказа" принадлежит председателю Банка Абхазии Беслану Барателия. Он увлечен коллекционированием старинных гравюр с видами Кавказа, изображениями горцев.

Беслан Барателия обратился к художнику Баталу Джапуа, эксперту по традиционному вооружению абхазов, который поддержал идею создания монет, посвященных горцам. Проект по выпуску серии монет с изображениями горцев будет продолжен.