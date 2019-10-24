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Абхазия Информ

СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ АБХАЗИИ ПОЗДРАВЛЯЕТ ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО «АПСНЫПРЕСС» С 25-ЛЕТИЕМ

Новости Пятница, 31 января 2020 14:57
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СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ АБХАЗИИ ПОЗДРАВЛЯЕТ ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО «АПСНЫПРЕСС» С 25-ЛЕТИЕМ

Сухум. 31 января 2020. Абхазия-Информ. Союз журналистов Абхазии поздравляет коллектив информационного агентства "Апсныпресс" с 25-летием со дня основания!

«Апсныпресс» был образован в 1995 году. Это был тяжелый период в новейшей истории нашей страны, которая добилась свободы и независимости в результате Отечественной войны народа Абхазии. В это время, когда республика находилось в блокаде, страна нуждалась в серьезном информационном ресурсе, который объективно информировал о событиях, происходящих в Абхазии. Им стал «Апсныпресс», который явился и первым информационным агентством в истории СМИ Абхазии.

За это время агентством создана реальная летопись послевоенной хроники страны, накоплен богатый архив, ставший наглядным пособием живой истории нашей Родины. В редакции информационного агентства «Апсныпресс» хорошую профессиональную школу прошли многие молодые журналисты республики.

Желаем коллективу «Апсныпресс»   и впредь держать руку на пульсе времени, объективно и оперативно отражать весь спектр общественно-политической жизни страны. Новых творческих достижений, здоровья и благополучия, уважаемые коллеги!

Союз журналистов Республики Абхазия.

***

Информагентство «Абхазия-Информ» присоединяется к поздравлениям коллег. Желаем коллективу «Апсныпресс» хороших новостей и больших творческих успехов.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 31 января 2020 15:01

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