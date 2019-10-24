СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ АБХАЗИИ ПОЗДРАВЛЯЕТ ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО «АПСНЫПРЕСС» С 25-ЛЕТИЕМ

Сухум. 31 января 2020. Абхазия-Информ. Союз журналистов Абхазии поздравляет коллектив информационного агентства "Апсныпресс" с 25-летием со дня основания!

«Апсныпресс» был образован в 1995 году. Это был тяжелый период в новейшей истории нашей страны, которая добилась свободы и независимости в результате Отечественной войны народа Абхазии. В это время, когда республика находилось в блокаде, страна нуждалась в серьезном информационном ресурсе, который объективно информировал о событиях, происходящих в Абхазии. Им стал «Апсныпресс», который явился и первым информационным агентством в истории СМИ Абхазии.