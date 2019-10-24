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Абхазия Информ

ТАМАЗ ЦАХНАКИЯ: ВСПЫШКИ ОРЗ И ОРВИ В АБХАЗИИ ЧАЩЕ ВСЕГО ПРОИСХОДЯТ В ФЕВРАЛЕ – МАРТЕ

Новости Пятница, 31 января 2020 15:15
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ТАМАЗ ЦАХНАКИЯ: ВСПЫШКИ ОРЗ И ОРВИ В АБХАЗИИ ЧАЩЕ ВСЕГО ПРОИСХОДЯТ В ФЕВРАЛЕ – МАРТЕ

Сухум. 31 января 2020. Абхазия-Информ. В Абхазии зарегистрирована сезонная вспышка острых респираторных заболеваний. Об этом заявил министр здравоохранения и социальной защиты РА Тамаза Цахнакия на заседании правительства в пятницу 31 января.

«Подобные вспышки происходят ежегодно, как правило, в феврале – марте. В этом сезоне превалирует вирус типа А и Б. В ноябре прошлого года мы провели кампанию по добровольной вакцинации граждан препаратом «Гриппол® плюс» от существующих штаммов вируса. Тем, кто не успел сделать прививки, сегодня ее делать бесполезно», - подчеркнул Цахнакия.

Он сообщил, что на 30 января 2020 года в лечебные учреждения обратились более 180 человек с симптомами ОРВИ. Госпитализировано 13 пациентов, в том числе с тяжелой пневмонией. Лечебные учреждения республики обеспечены необходимыми препаратами.

Что касается коронавируса, то на сегодняшний день в России не зарегистрировано ни одного случая, так же как и в Абхазии. Цахнакия напомнил, что это заболевание передалось человеку от животных.

«Россия приняла необходимые меры и ввела карантин в подверженных риску территориях, в частности на Дальнем Востоке. У нас распространен только обычный грипп, но, тем не менее, необходимо усилить проведение санитарных мероприятий. Мы проводим соответствующие мероприятия на приграничных территориях с помощью мобильной диагностической поликлиники», - подчеркнул Цахнакия.

Он рекомендовал всем в период вспышки ОРЗ И ОРВИ воздержаться от проведения и участия в культурно-массовых и спортивных мероприятия, чтобы минимизировать контакты между людьми.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 31 января 2020 15:20

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