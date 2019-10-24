 

Календарь событий

« Январь 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В ПУТИНУ 2019-2020 ДОПУСТИМЫЙ УЛОВ ХАМСЫ УВЕЛИЧЕН НА 35 ТЫСЯЧ ТОНН И СОСТАВИЛ 75 ТЫСЯЧ ТОНН

Новости Пятница, 31 января 2020 15:59
Оцените материал
(0 голосов)
В ПУТИНУ 2019-2020 ДОПУСТИМЫЙ УЛОВ ХАМСЫ УВЕЛИЧЕН НА 35 ТЫСЯЧ ТОНН И СОСТАВИЛ 75 ТЫСЯЧ ТОНН

Сухум. 31 января 2020. Абхазия-Информ.. Кабинет Министров внес изменения в постановление «Об утверждении «Общего допустимого улова (ОДУ) водных биологических ресурсов и рекомендуемых квот добычи (вылова) в осенне-зимнюю путину 2019-2020 гг.», принятое в ноябре 2019 года.

Решением правительства общий допустимый улов хамсы увеличен с 40 тысяч до 75 тысяч тонн, в связи с положительным прогнозом запаса этой рыбы.

Виды рыб

Прогноз

запаса

(тонн)

 ОДУ (тонн) Рекомендуемые квоты (тонн)
1 Хамса (черноморская и азовская) 120 000

75 000

75 000
2 Ставрида 1 200 250 230
3 Барабуля 700 140 120
4 Шпрот (килька) 1 000 330 330
5

Кефали (лобан,

сингиль, остронос)

 500 110 110
6 Мерланг 450 100 100
7 Катран 25 - -
8 Камбала-калкан 80 10 8
9

Скаты (морская лиса

и морской кот)

 160 30 30
10 Луфарь - - -
11 Смарида 350 65 65
12 Прочие (темный горбыль, сельдь, карась-ласкирь, пеламида, сарган, скорпена, бычки) 120 30 25

Всего

124 585

76 065

76 018


Прогноз запаса в путину 2019-2020 гг. основного промыслового вида – хамсы оценивается как средний, размерно-весовой состав хамсы оценивается преимущественно как мелкий и средний (основная часть зимующей хамсы будет представлена сеголетками и годовиками размером 7- 9 см).

И.о. президента, премьер-министр Валерий Бганба указал руководителям госкомитетов по сельскому хозяйству и по экологии и охране природы Амирану Какалия и Савелию Читанава на необходимость привлечения журналистов к освещению в СМИ путины.

«Это поможет избежать разговоров на эту тему, в том числе и не имеющих под собой никаких оснований», - подчеркнул Валерий Бганба.

Савелий Читанава подтвердил, что в народе бытует мнение о том, что всю рыбу выловили турецкие рыбаки. На самом деле выловом занимаются местные перерабатывающие предприятия, но они, из-за отсутствия собственных судов, привлекают к путине турецкие сейнера.

«Единственное, что мы выявили, это нарушение рыбаками 500 метровой зоны, в которой не разрешается ловить рыбу. Происходит это в ночное время», - сообщил Читанава.

Вице-премьер, министр экономики Адгур Ардзинба считает, что население должно знать о том, сколько в бюджет поступает средств от путины.

«Я хотел бы особо подчеркнуть, что в путину 2019-2020 гг. вывоз рыбы на экспорт запрещен. Стоит так же отметить, что более 60% бюджета Очамчырского района формируется именно за счет переработки рыбы», - сказал Ардзинба.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 31 января 2020 16:03

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « ТАМАЗ ЦАХНАКИЯ: ВСПЫШКИ ОРЗ И ОРВИ В АБХАЗИИ ЧАЩЕ ВСЕГО ПРОИСХОДЯТ В ФЕВРАЛЕ – МАРТЕ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.