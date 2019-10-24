В ПУТИНУ 2019-2020 ДОПУСТИМЫЙ УЛОВ ХАМСЫ УВЕЛИЧЕН НА 35 ТЫСЯЧ ТОНН И СОСТАВИЛ 75 ТЫСЯЧ ТОНН
Сухум. 31 января 2020. Абхазия-Информ.. Кабинет Министров внес изменения в постановление «Об утверждении «Общего допустимого улова (ОДУ) водных биологических ресурсов и рекомендуемых квот добычи (вылова) в осенне-зимнюю путину 2019-2020 гг.», принятое в ноябре 2019 года.
Решением правительства общий допустимый улов хамсы увеличен с 40 тысяч до 75 тысяч тонн, в связи с положительным прогнозом запаса этой рыбы.
|№
|Виды рыб
|
Прогноз
запаса
(тонн)
|ОДУ (тонн)
|Рекомендуемые квоты (тонн)
|1
|Хамса (черноморская и азовская)
|120 000
|
75 000
|
75 000
|2
|Ставрида
|1 200
|250
|230
|3
|Барабуля
|700
|140
|120
|4
|Шпрот (килька)
|1 000
|330
|330
|5
|
Кефали (лобан,
сингиль, остронос)
|500
|110
|110
|6
|Мерланг
|450
|100
|100
|7
|Катран
|25
|-
|-
|8
|Камбала-калкан
|80
|10
|8
|9
|
Скаты (морская лиса
и морской кот)
|160
|30
|30
|10
|Луфарь
|-
|-
|-
|11
|Смарида
|350
|65
|65
|12
|Прочие (темный горбыль, сельдь, карась-ласкирь, пеламида, сарган, скорпена, бычки)
|120
|30
|25
|
Всего
|
124 585
|
76 065
|
76 018
Прогноз запаса в путину 2019-2020 гг. основного промыслового вида – хамсы оценивается как средний, размерно-весовой состав хамсы оценивается преимущественно как мелкий и средний (основная часть зимующей хамсы будет представлена сеголетками и годовиками размером 7- 9 см).
И.о. президента, премьер-министр Валерий Бганба указал руководителям госкомитетов по сельскому хозяйству и по экологии и охране природы Амирану Какалия и Савелию Читанава на необходимость привлечения журналистов к освещению в СМИ путины.
«Это поможет избежать разговоров на эту тему, в том числе и не имеющих под собой никаких оснований», - подчеркнул Валерий Бганба.
Савелий Читанава подтвердил, что в народе бытует мнение о том, что всю рыбу выловили турецкие рыбаки. На самом деле выловом занимаются местные перерабатывающие предприятия, но они, из-за отсутствия собственных судов, привлекают к путине турецкие сейнера.
«Единственное, что мы выявили, это нарушение рыбаками 500 метровой зоны, в которой не разрешается ловить рыбу. Происходит это в ночное время», - сообщил Читанава.
Вице-премьер, министр экономики Адгур Ардзинба считает, что население должно знать о том, сколько в бюджет поступает средств от путины.
«Я хотел бы особо подчеркнуть, что в путину 2019-2020 гг. вывоз рыбы на экспорт запрещен. Стоит так же отметить, что более 60% бюджета Очамчырского района формируется именно за счет переработки рыбы», - сказал Ардзинба.
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