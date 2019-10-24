В ПУТИНУ 2019-2020 ДОПУСТИМЫЙ УЛОВ ХАМСЫ УВЕЛИЧЕН НА 35 ТЫСЯЧ ТОНН И СОСТАВИЛ 75 ТЫСЯЧ ТОНН

Решением правительства общий допустимый улов хамсы увеличен с 40 тысяч до 75 тысяч тонн, в связи с положительным прогнозом запаса этой рыбы.

Сухум. 31 января 2020. Абхазия-Информ. . Кабинет Министров внес изменения в постановление «Об утверждении «Общего допустимого улова (ОДУ) водных биологических ресурсов и рекомендуемых квот добычи (вылова) в осенне-зимнюю путину 2019-2020 гг.», принятое в ноябре 2019 года.

№ Виды рыб Прогноз запаса (тонн) ОДУ (тонн) Рекомендуемые квоты (тонн) 1 Хамса (черноморская и азовская) 120 000 75 000 75 000 2 Ставрида 1 200 250 230 3 Барабуля 700 140 120 4 Шпрот (килька) 1 000 330 330 5 Кефали (лобан, сингиль, остронос) 500 110 110 6 Мерланг 450 100 100 7 Катран 25 - - 8 Камбала-калкан 80 10 8 9 Скаты (морская лиса и морской кот) 160 30 30 10 Луфарь - - - 11 Смарида 350 65 65 12 Прочие (темный горбыль, сельдь, карась-ласкирь, пеламида, сарган, скорпена, бычки) 120 30 25 Всего 124 585 76 065 76 018



Прогноз запаса в путину 2019-2020 гг. основного промыслового вида – хамсы оценивается как средний, размерно-весовой состав хамсы оценивается преимущественно как мелкий и средний (основная часть зимующей хамсы будет представлена сеголетками и годовиками размером 7- 9 см).

И.о. президента, премьер-министр Валерий Бганба указал руководителям госкомитетов по сельскому хозяйству и по экологии и охране природы Амирану Какалия и Савелию Читанава на необходимость привлечения журналистов к освещению в СМИ путины.

«Это поможет избежать разговоров на эту тему, в том числе и не имеющих под собой никаких оснований», - подчеркнул Валерий Бганба.

Савелий Читанава подтвердил, что в народе бытует мнение о том, что всю рыбу выловили турецкие рыбаки. На самом деле выловом занимаются местные перерабатывающие предприятия, но они, из-за отсутствия собственных судов, привлекают к путине турецкие сейнера.

«Единственное, что мы выявили, это нарушение рыбаками 500 метровой зоны, в которой не разрешается ловить рыбу. Происходит это в ночное время», - сообщил Читанава.

Вице-премьер, министр экономики Адгур Ардзинба считает, что население должно знать о том, сколько в бюджет поступает средств от путины.

«Я хотел бы особо подчеркнуть, что в путину 2019-2020 гг. вывоз рыбы на экспорт запрещен. Стоит так же отметить, что более 60% бюджета Очамчырского района формируется именно за счет переработки рыбы», - сказал Ардзинба.