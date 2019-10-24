В ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕМОНТУ И РЕКОНСТРУКЦИИ В 2020 ГОДУ ЗА СЧЕТ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ВКЛЮЧЕНО 56 МЕРОПРИЯТИЙ

Кабинет министров РА также принял постановление «О направлении остатков средств Республиканского бюджета на 1 января 2020 года»

Сухум. 31 января 2020. Абхазия-Информ. Кабинет министров утвердил перечень объектов, подлежащих строительству, ремонту и реконструкции в 2020 году за счет средств республиканского бюджета. В него вошли 56 мероприятий на общую сумму 200 млн рублей. Речь идет о восстановлении автодорожного покрытия в республике, благоустройство территории парка "Сказка" в Сухуме (первый этап) и Парка Славы в Гагре, завершение ремонта Дома престарелых "НАДЕЖДА" в г. Сухум, продолжение капитального ремонта здания женской консультации и др..

На 1 января 2020 года переходящие остатки средств республиканского бюджета составили 1 млрд рублей. Львиная доля – это российская финансовая помощь по линии Инвестпрограмы, 18 млн рублей – это собственные средства.

За исключением целевых остатков средств, которые будут направлены на реализацию мероприятий Инвестпрограммы, остальные финансы пойдут на покрытие дефицита республиканского бюджета и временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения республиканского бюджета в текущем финансовом году.

Правительство утвердило предельную численность работников аппарата и размер ассигнований на 2020 год Министерства юстиции РА (201 шт. ед., 57,053 млн руб.), Государственного комитета по сельскому хозяйству (26 шт. ед., 6, 723 млн руб.), Государственного комитета по делам молодежи и спорту (27 шт. ед., 2,47 млн руб.), Государственного управления РА по строительству (35 шт. ед., 5,159 млн руб.).

Премьер-министр Валерий Бганба указал на необходимость усиления работы судебных приставов (46 человек), которые не оправдывают свое содержание.

В свою очередь, вице-премьер, министр финансов Джансух Нанба напомнил об обязательной 15% оптимизации штатной численности сотрудников министерств и ведомств. «Тем, кто не сократит штаты, мы на 15% урежем финансирование их организаций», - предупредил Нанба.

В Регламент работы Кабинета Министров Республики Абхазия внесены изменения, касающиеся сроков согласования с ведомствами проектов нормативно-правовых актов. Срок согласования теперь составит 5 рабочих дней.

«Органы государственного управления, государственные органы, учреждения и организации, согласующие проекты решений Кабинета Министров Республики Абхазия, обязаны давать заключения по согласуемым с ними проектам решений Кабинета Министров Республики Абхазия в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их получения», - говорится в документе.

В случае непредставления информации о согласовании проекта и письменного уведомления о необходимости увеличения срока согласования, проект решения Кабинета Министров Республики Абхазия будет считаться согласованным.