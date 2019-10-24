ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ И КВАЛИФИКАЦИЙ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ОСОБЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС ДЛЯ АБХАЗИИ

Представляя документ, начальник аппарата Кабмина Давид Сангулия напомнил, что с 1 апреля 2016 года вступил в силу закон «О правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия», который определяет правовое положение иностранных граждан в Республике Абхазия, а также регулирует отношения между иностранными гражданами, с одной стороны, и органами государственной власти, органами местного самоуправления, должностными лицами указанных органов, с другой. Они возникают в связи с пребыванием (проживанием) иностранных граждан в Республике Абхазия и осуществлением ими на территории Республики Абхазия трудовой, предпринимательской и иной деятельности.

Нормы закона предусматривают возможность выдачи иностранным гражданам, прибывшим в Абхазию в порядке, требующем получения визы, разрешения на временное проживание на срок до четырех лет, в случае соответствия их определенным критериям.

Согласно пункту 12 части 2 статьи 7 закона, на получение разрешения на временное проживание и осуществление трудовой деятельности в Республике Абхазия могут претендовать иностранные граждане обладающие профессией или квалификацией, представляющей особый государственный интерес для республики.

«Эта норма закона применяется во многих государствах и направлена на привлечение в страну людей обладающих редкими, специфическими и узконаправленными профессиями. Она призвана содействовать временному устранению кадрового дефицита в отдельных отраслях экономики путем привлечения иностранных работников из государств, с которыми у Абхазии отсутствуют соглашения о безвизовых поездках», - отметил Сангулия..

В список входит более 100 специальностей, представляющих в настоящее время большую актуальность для республики, но пока решено ограничиться 22 специальностями.

В перечень вошли профессии, относящиеся к сферах: здравоохранения (врач-инфекционист, врач детский-ортопед, врач-педиатр, врач анестезиолог, врач-токсиколог, врач-фтизиатр), образования (преподаватели, приглашаемые высшими учебными заведениями для чтения курсов лекций), научной деятельности (в сфере образовательных технологий, инженерии, проектного управления, аграрных наук, медицины, биотехнологий, информационных технологий, финансов и экономики), сельского хозяйства (инженер-технолог), строительства (инженер-конструктор, инженер-проектировщик, архитектор), электроэнергетики (инженер-энергетик, инженер по ГЭС, инженер АСКУЭ (автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии), транспорта (инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, пилот транспортной авиации, авиационный диспетчер со знанием английского языка, авиационный инженер, специалист в области судостроения и обслуживания морских судов, авиационный техник и др.).