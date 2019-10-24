ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ ДАНЫ КОНКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ ПО НЕДОПУЩЕНИЮ НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОВ В ХОДЕ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ

По результатам совещания, на котором присутствовали представители Генеральной прокуратуры, МВД, СГБ, Государственного таможенного комитета и Государственной службы охраны РА, было принято постановление, в котором даны конкретные поручения правоохранительным органам.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, «целью проведения данного совещания было обсуждение вопросов недопущения нарушений законов, конституционных прав граждан в процессе избирательной кампании по выборам Президента».

Сухум. 31 января 2020. Абхазия-Информ . В пятницу, 31 января, в Генеральной прокуратуре Республики Абхазия состоялось расширенное Координационное совещание правоохранительных органов Абхазии.

Г. Сухум, 31 января 2020 г.

В целях недопущения нарушений законов, конституционных прав граждан в процессе избирательной компании по выборам Президента Республики Абхазия, координационное совещание руководителей правоохранительных органов Республики Абхазия постановило:

Министерству внутренних дел и Службе государственной безопасности Республики Абхазия усилить работу по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на период избирательной кампании и принять соответствующие ведомственные организационно–распорядительные акты по организации охраны и усилению безопасности на избирательных участках и в Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия.

Руководителям территориальных подразделений Министерства внутренних дел и Службы государственной безопасности Республики Абхазия создать рабочие группы для оперативного реагирования на нарушения закона в сфере законодательства о выборах, оперативного анализа поступающей информации, организации взаимодействия с органами прокуратуры, избирательными комиссиями и органами исполнительной власти.

Оперативным службам органов внутренних дел и Службы государственной безопасности Республики Абхазия усилить работу в области оперативно-розыскной деятельности, направленной на выявление и пресечение попыток нарушения избирательного законодательства, в частности:

- пресекать попытки подкупа избирателей либо осуществление в период избирательной кампании благотворительной деятельности с нарушением законодательства о выборах;

- пресекать попытки незаконного финансирования избирательной кампании, оказание запрещенной материальной поддержки, связанной с проведением выборов, выполнение работ, оказание услуг, реализация товаров бесплатно или по необоснованно заниженным расценкам;

- пресекать распространение ложных сведений о кандидатах в Президенты Республики Абхазия с целью влияния на исход выборов;

- пресекать попытки голосования избирателя более одного раза в ходе одного и того же голосования;

- пресекать нарушение порядка участия средств массовой информации в информационном обеспечении выборов;

- пресекать попытки сокрытия остатков тиражей избирательных бюллетеней;

- пресекать нарушение права граждан на ознакомление со списком избирателей;

- пресекать попытки незаконной выдачи и получения избирательного бюллетеня;

- пресекать попытки подделки подписей избирателей;

- пресекать попытки воспрепятствования свободному осуществлению гражданами права избирать или быть избранным Президентом Республики Абхазия, вести предварительную агитацию, либо осуществлению доверенными лицами кандидатов в Президенты Республики Абхазия их полномочий;

- пресекать попытки сбора подписей избирателей в запрещенных местах, а также сбор подписей лицами, которым участие в этом запрещено законом;

- пресекать проведение агитации за кандидатов в Президенты Республики Абхазия или против них в день выборов;

- пресекать попытки изготовления, распространение или размещение агитационных материалов с нарушением требований законодательства о выборах.

Ежедневно представлять письменные отчеты о состоянии соблюдения выборного законодательства в соответствующие территориальные подразделения органов прокуратуры, которые систематизируют полученные сведения и представляют их Генеральному прокурору Республики Абхазия средствами коммуникации к 17 часам 00 минут, через заместителя начальника Управления по надзору за исполнением законодательства Республики Абхазия Генеральной прокуратуры Республики Абхазия, старшего советника юстиции Амичба Д.К.

При выявлении нарушений законодательства о выборах, обеспечить своевременное применение всего комплекса мер прокурорского реагирования (протестов, представлений, предостережений, возбуждении дел об административных правонарушениях). Прокурорам на местах установить дополнительный круглосуточный график дежурств личного состава.

Итоговую информацию по окончании выборов вместе со сведениями, включающими общее количество актов прокурорского реагирования, возбужденных уголовных дел и дел об административных правонарушениях, результаты их рассмотрения и принятые по ним решения, незамедлительно, после оглашения результатов выборов Центральной избирательной комиссией, переслать в Генеральную прокуратуру Республики Абхазия.

В информации отразить проблемы, имевшие место в период избирательной кампании, а также соответствующие предложения по их разрешению.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителей правоохранительных органов Республики Абхазия по направлениям деятельности.

Постановление направить руководителям правоохранительных органов Республики Абхазия для организации его исполнения.