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Абхазия Информ

РАСХОДЫ ПО ЛИКВИДАЦИИ УЩЕРБА, НАНЕСЕННОГО КОМПЛЕКСУ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

Новости Суббота, 01 февраля 2020 19:54
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РАСХОДЫ ПО ЛИКВИДАЦИИ УЩЕРБА, НАНЕСЕННОГО КОМПЛЕКСУ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

Сухум. 1 февраля 2020. Абхазия-Информ. 31 января 2020 года на заседании Кабинета Министров РА было утверждено распоряжение о финансировании расходов по ликвидации ущерб, нанесенного комплексу правительственных зданий во время событий 9-11 января.

Сумма финансирования составила 5 595 914 (пять миллионов пятьсот девяносто пять тысяч девятьсот четырнадцать) рублей. Источником финансирования определён Резервный фонд Кабинета Министров Республики Абхазия.

 ***

РАСПОРЯЖЕНИЕ «ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»

В соответствии с Порядком использования средств резервного фонда Кабинета Министров Республики Абхазия, утвержденным Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 28 февраля 2019 года №25 «О порядке использования средств резервного фонда Кабинета Министров Республики Абхазия»:

1. Министерству финансов Республики Абхазия направить средства резервного фонда Кабинета Министров Республики Абхазия на финансирование мероприятий по обеспечению надлежащего функционирования органов власти:

– Аппарату Кабинета Министров Республики Абхазия – 5 595 914 (пять миллионов пятьсот девяносто пять тысяч девятьсот четырнадцать) рублей на финансирование расходов по компенсации имущественного ущерба в результате событий, имевших место 9-11 января 2020 года в зданиях Правительственного комплекса.

2. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на Министерство финансов Республики Абхазия, Аппарат Кабинета Министров Республики Абхазия.

КОСГУ 225,310 3 468 482 руб.
– за работы по реставрации дверей в зданиях Правительственного комплекса. (См. Спецификацию № 1) – 3 356 502 руб.
– ИП Мамацев А.В. за ремонт оконных конструкций по сч. №1 от 16.01.2020 г. в зданиях Правительственного комплекса – 111 980 руб.

КОСГУ 226

70 990 руб.
– за ремонтные услуги на первом этаже в кабинетах Аппарата Кабинета Министров Республики Абхазия – 70 990 руб.
 
КОСГУ 310 1 397 780 руб.
– ИП Ригвава Н.И. – за мебель, по счету №8 от 16.01.20 г., счету. №28 от 29.01.20 г. (мебель на 10 рабочих мест в 4 кабинетах). – 309 780 руб.
– техника (стоимость за технику указана с максимальной суммой, объявленной в техническом задании, которое является приложением к конкурсу, стоимость может корректироваться в сторону уменьшения при наличии таких предложений) (См. Спецификацию №2) –1 088 000 руб.

КОСГУ 340

658 662 руб.
– изготовление банковских металлических противовзломных раздвижных решеток (БПРР) для комплекса Правительственных зданий - 16 штук в комплекте с замками (СМ. Спецификацию №3) – 457 360 руб.
– ИП Цвинария Д.Д. – по сч. №11 от 20.01.20 г. за строительные материалы – 5 400 руб.
– ООО «АБАН» – по сч. №13 от 16.01.20 г., сч. №14 от 16.01.20 г. за строительные материалы – 1 580 руб.
– ИП Тапагуа А.Д. – за строительные материалы по сч. №25 от 16.01.20 г. – 3 560 руб.
– ООО «ТДР» –   за строительные материалы по сч. №83 от 16.01.20 г., сч. №80 от 16.01.20 г., сч. №87 от 16.01.20 г., сч. №81 от 16.01.20 г. – 59 722 руб.
– ООО «Мода-Текс» – за шторы по сч. №5 от 23.01.20 г. в 5 кабинетах первого этажа Аппарата КМ РА (на 7 оконных проемах) – 131 040 руб.
 ИТОГО 5 595 914 руб.

 

Спецификация №1 к затратам по КОСГУ 225

Металлическая дверь входная центральная, (Кабмин, Администрация Президента) (140смх400см) 2

90000,00

 180000,00
Установка металлической двери, входная центральная (Кабинет Министров, Администрация Президента) л. 2

16200,00

 32400,00
Металлическая дверь( проход Администрация Президента РА-Кабинет Министров (1-этаж) (110см к 272см) о 1 83000,00 83000,00
Установка металлической двери, входная центральная (Кабмин, Администрация Президента) 1 14940,00 14940,00
Металлическая дверь (выход во двор Кабмина) 0 70000,00 70000,00
Установка металлической двери (выход во двор) с 1 12600,00 12600,00

Металлическая дверь, проход Кабмин-Администрация Президента РА

(2-этаж)

1 110000,00 110000,00

Установка металлической двери.                 РА

(2-этаж)

 ш 19800,00 19800,00
Монтаж деревянной накладки на метал. дверь входную центральную с 177000,00 354000,00
Монтаж деревянной накладки на металлическую дверь, проход Кабмин/Администрация Президента РА (1-этаж) 0 1 141600,00 141600,00

Монтаж деревянной накладки на металлическую дверь, выход во двор (Кабмин)        76700,00 76700,00

Монтаж деревянной накладки на металлическую дверь, проход Кабмин/Администрации Президента РА (2 этаж)

Итого :       1213040,00 руб.

      118000,00 118000.00

 

Спецификация №2 к затратам по КОСГУ 310

1 Моноблок LENOVO V530-22ICB экран 21.5", 1920 х 1080; процессор: Intel Core i3-8100T; оперативная память: SO-DIMM, DDR4 8192 Мб 2666 МГц; видеокарта: Intel UHD Graphics 630; HDD: 1000 Гб, Web-камера; оптический привод: DVD-RW; Wi-Fi; Bluetooth; операционная система DOS 20
2 ИБП PowercomRPT-800 APEURO, выходная мощность 480 ВА, встроенный стабилизатор напряжения. 25
3

МФУ лазерный KYOCERA Ecosys M2735dn

технология печати — лазерный, формат печати — A4, кол-во цветов — 1, скорость ЧБ-печати (А4) до 35стр/мин, оптическое разрешение сканера 600×600 dpi, автоматическая двусторонняя печать, USB, RJ-45.

 3
4 IP Видеорегистратор сетевой OMNY PRO 40 каналов вх/исх битрейт 400/200Mbits, 4 Hdd до 8 ТБ каждый, 1Xhdmi/VGA, 1xGe, трев вх/вых 16/4. 1
5 Жесткий диск WD Purple WD40PURZ Код: 475849; форм-фактор 3.5"; тип: HDD; интерфейс: SATA III; объём: 4Тб; скорость вращения шпинделя 5400об/мин; буферная память 64Мб. 2


Спецификация № 3 к затратам КОСГУ 340

Реставрация деревянных дверей: замена стоевых, вышлифовка выбоин, покраска . шт 62 17190,00 1065780,00
Реставрация дверных коробок шт 62 10832,00 671584,00
Замена ручек и замков Ком-т 19 3560,00 67640,00
Демонтаж нумерация и упаковка к погрузке деревянных дверей шт 62 1970,00 122140,00
Монтаж, подгонка, врезка деревянных дверей    шт 62 3489,00 216318,00

Итого:

Всего к оплате:

 2 143 462,ООр.
2 143 462,ООр.

 

 

Прочитано 21 раз Последнее изменение Суббота, 01 февраля 2020 22:02

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