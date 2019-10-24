РАСХОДЫ ПО ЛИКВИДАЦИИ УЩЕРБА, НАНЕСЕННОГО КОМПЛЕКСУ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

Сухум. 1 февраля 2020. Абхазия-Информ. 31 января 2020 года на заседании Кабинета Министров РА было утверждено распоряжение о финансировании расходов по ликвидации ущерб, нанесенного комплексу правительственных зданий во время событий 9-11 января.

Сумма финансирования составила 5 595 914 (пять миллионов пятьсот девяносто пять тысяч девятьсот четырнадцать) рублей. Источником финансирования определён Резервный фонд Кабинета Министров Республики Абхазия.

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