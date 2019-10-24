ЦЕНТРИЗБИРКОМ ОПУБЛИКОВАЛ СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ ПО ВЫБОРАМ ПРЕЗИДЕНТА РА
Сухум. 3 февраля 2020. Абхазия-Информ. Центризбирком опубликовал список избирательных округов по выборам президента Абхазии.
22 марта 2020 года состоятся повторные выборы президента. Голосование будет проходить в 152 избирательных участках, объединенных в 35 избирательных округов.
СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ
ГОДОРД СУХУМ
Избирательный округ №1 (Новый район)
Центр: Домоуправление №5, ул. Агрба, д. 3
В границах: с юга - вдоль железной дороги; с востока - до улицы Аргун; с запада - до границы с Сухумским районом;
с севера – учетная сторона улицы Агрба;
с востока – улица Киараз с № 14 по № 20 включительно;
с запада – до границы с Сухумским районом, Массив Гумиста включительно.
Избирательный округ №2 (Новый район)
Центр: здание СШ №5, ул. Картозия, д.7
В границах: с юга - застройка улицы Аргун, нечетная сторона улицы Киараз, четная сторона улицы Киараз с №2 дл №12, нечетная сторона улицы Агрба; с севера и востока – ул. Северная включительно; с запада – ул. Гумистинская до д.№ 27 включительно.
Избирательный Округ № 3 (Старый поселок)
Центр: домоуправление №4, ул. Эшба, 169
В границах: с юга – по ул. Деповская вдоль железной дороги; с запада - до улицы Северная; с севера - до границы с Сухумским районом; с востока - до улицы Трапш включительно.
Избирательный округ №4 (Северный)
Центр: детская поликлиника, ул. Лакоба, 11
В границах: с запада – ул. Пачулия и Аланская (включительно); четная сторона улицы Званба, с севера – до границы с Сухумским районом; с востока – правобережная сторона реки Басла; с юга – берег моря.
Избирательный округ №5 (Синопский)
Центр: административный корпус СФТИ, Кодорское шоссе, 665.
В границах: с запада – левобережная сторона реки Басла; с севера – до границы с Сухумским районом; с востока – правобережная сторона реки Келасур; с юга – берег моря.
Избирательный округ №6 (Центральный)
Центр: Средняя школа №10, ул. Аиааира, д. 33
В границах: с запада – четная сторона ул. Инал–ипа; с севера - железная дорога; с востока – нечетная сторона ул. Званба; с юга – берег моря.
Избирательный округ №7 (Библиотека)
Центр: Республиканская библиотека, ул. Лакоба, 111.
В границах: с запада – левобережная сторона реки Адзапш; с севера - железная дорога; с востока – нечетная сторона ул. Инал–Ипа; с юга – берег моря.
Избирательный округ №8 (Маякский)
Центр: Гидротехнический институт (ГИАНА), ул. Красномаякская.
В границах: с запада - до границы с Сухумским районом; с севера – железная дорога; с востока – правобережная сторона реки Адзапш; с юга – берег моря.
ГАГРСКИЙ РАЙОН
Избирательный округ №9 (Пицундский)
Центр: здание Дома культуры г. Пицунда, ул. Гицба, д. 7
В границах: территория г. Пицунда, с. Лдзаа.
Избирательный округ №10 (Бзыпский)
Центр: здание администрации п. Бзыпта, ул. Эшба, д. 47а
В границах: п. Бзыпта, с. Алахадзы.
Избирательный округ №11 (Гагрский
Центр: здание по ул. Лакоба, д. 17
В границах: территория г. Гагра: от берега моря – ул. Саят-Нова (четная сторона), обе стороны ул. Космонавтов, с. Псахара включительно.
Избирательный округ №12 (Гагрский городской)
Центр: здание УГХ, г. Гагра, ул. Демерджипа 35
В границах: территория г. Гагра, от берега моря ул. Саят-Нова (нечетная сторона) до с. Багрыпста включительно.
Избирательный округ №13 (Цандрыпшский)
Центр: здание администрации п. Цандрыпш,
В границах: п. Цандрыпш, с. Хашпсы, с. Амзара, с. Махадыр, с. Мкялрыпш, с. Гячрыпш, с. Хышхарыпш.
ГУДАУТСКИЙ РАЙОН
Избирательный округ №14 (Отхарский)
Центр: здание администрации с. Отхара
В границах: с.Калдахуара, с.Амжыкухуа, с.Блабырхуа, пос. Мысра, с. Бармыш, с. Отхара, с. Мгудзырхуа.
Избирательный округ №15 (Дурипшский
Центр: здание администрации с. Дурипш
В границах: с. Дурипш, с. Хуап, с. Звандрыпш, с. Хыпста, с. Джырхуа.
Избирательный округ №16 (Лыхнынский)
Центр: здание администрации с. Лыхны
В границах с. Лыхны.
Избирательный округ №17 (Гудаутский городской первый)
Центр: здание Дома отдыха «Алашара»
В границах: с запада – до границы с. Лыхны; с севера – до границы с. Лыхны; с востока – нечетная сторона улицы Пушкина; с юга – берег моря.
Избирательный округ №18 (Гудаутский городской второй)
Центр: здание районного отдела социального обеспечения, ул. Махаджиров, д. 8.
В границах: с запада – четная сторона улицы Пушкина; с юга – берег моря; с северо-запада – до границы с.Лыхны; с северо-востока – до границы с.Куланырхуа.
Избирательный округ №19 (Аацынский)
Центр: здание администрации с. Аацы
В границах: с. Аацы, с. Куланырхуа, с. Абгархук, с. Ачандара, с. Мцара, с. Арсаул.
Избирательный округ №20 (Н. Афонский)
Центр: здание Дворца молодежи г. Новый Афон, ул. Ладария, д.3.
В границах: г. Н. Афон, с. Анхуа, с. Псырдзха.
СУХУМСКИЙ РАЙОН
Избирательный округ №21 (Эшерский)
Центр: здание администрации с. Эшера.
В границах: с. Эшера, с. Верхняя . Эшера, с. Псху.
Избирательный округ №22 (Гумистинский)
Центр: здание администрации с. Гумиста.
В границах: с. Яштхуа, с. Гумиста, с. Гума, с. Апра.
Избирательный округ №23 (Баслатский)
Центр: здание администрации с. Баслата.
В границах: с. Баслата, с. Кяласур, с. Акапа, с. Дзыгута.
ГУЛРЫПШСКИЙ РАЙОН
Избирательный округ №24 (Пшапский)
Центр: здание администрации с. Пшап.
В границах: с. Пшап, пос. Гулрыпш (без улиц Симонова и Кольцевой и пл. Конституции).
Избирательный округ №25 (Мачарский)
Центр: здание администрации с. Мачара, ул Абжуйское шоссе, д. 145.
В границах: с. Багбаран, с.Цабал, с. Мархяул, с. Мачара, с. Ажара, пос. Гулрыпш с улицами Симонова, Кольцевой и пл. Конституции.
Избирательный округ №26 (Драндский)
Центр: здание администрации пос. Дранда.
В границах: с. Кацикыт, с. Бабышира, пос. Дранда.
ОЧАМЧЫРСКИЙ РАЙОН
Избирательный округ №27 (Баслахуский)
Центр: здание Долма культуры с. Баслаху.
В границах: с. Баслаху, с. Маркула, с. Джал, с. Ачгуара, с. Шешелет.
Избирательный округ №28 (Гупский)
Центр: здание администрации с. Гуп.
В границах: с. Арасадзых, с. Гуп, с. Акуаскиа, с. Река, с. Пакуаш.
Избирательный округ №29 (Члоуский)
Центр: здание Дома культуры с. Члоу
В границах: с. Члоу, с. Мыку, с. Араду, с. Тхина, с. Уатап.
Избирательный округ №30 (Кутолский)
Центр: здание администрации с. Кутол.
В границах: с. Кутол, с. Джгярда, с. Гуада, с. Лабра, с. Лашкиндар.
Избирательный округ №31 (Кындыгский)
Центр: здание администрации с. Кындыг.
В границах: с. Атара, с. Адзюбжа, с. Аракич, с. Атара Армянская, с. Кындыг, с. Тамыш.
Избирательный округ №32 (Очамчырский)
Центр: здание администрации Очамчырского района, ул. Шинкуба, д. 65.
В границах: г. Очамчыра, с.Илор.
ТКУАРЧАЛСКИЙ РАЙОН
Избирательный округ №33 (Ткуарчалский первый)
Центр: здание ГЖКУ, ул. Абжуйская, д. 16.
В границах: г. Ткуарчал (Акармара, Джантуоху, Поляна и пос.Харчилава), по городу - все улицы по правому берегу реки Аалдзга, за исключением ул. Лакоба, Индустриальной, Чачхалия, Братьев Матуа, Островского, Чехова.
Избирательный округ №34 (Ткуарчалский второй)
Центр: здание средней школы №4, ул. Лакоба, д. 20.
В границах: по городу - все улицы по левому берегу реки Аалдзга, ул. Лакоба, Индустриальная, Чачхалия, Братьев Матуа, Островского, Чехова, с. Ткуарчал, с. Бедия, с. Агубедия, с. Новая Бедия.
ГАЛСКИЙ РАЙОН
Избирательный округ №35 (Галский)
Центр: здание администрации Галского района.
В границах: Галский район, с. Чхуартал, с. Уакум, с. Царча, с. Мухур, с. Первый Гал, с. Гумрыш, с. Речх.
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