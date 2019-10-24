ЦЕНТРИЗБИРКОМ ОПУБЛИКОВАЛ СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ ПО ВЫБОРАМ ПРЕЗИДЕНТА РА

22 марта 2020 года состоятся повторные выборы президента. Голосование будет проходить в 152 избирательных участках, объединенных в 35 избирательных округов.

Центр: Домоуправление №5, ул. Агрба, д. 3

В границах: с юга - вдоль железной дороги; с востока - до улицы Аргун; с запада - до границы с Сухумским районом;

с севера – учетная сторона улицы Агрба;

с востока – улица Киараз с № 14 по № 20 включительно;

с запада – до границы с Сухумским районом, Массив Гумиста включительно.

Избирательный округ №2 (Новый район)

Центр: здание СШ №5, ул. Картозия, д.7

В границах: с юга - застройка улицы Аргун, нечетная сторона улицы Киараз, четная сторона улицы Киараз с №2 дл №12, нечетная сторона улицы Агрба; с севера и востока – ул. Северная включительно; с запада – ул. Гумистинская до д.№ 27 включительно.

Избирательный Округ № 3 (Старый поселок)

Центр: домоуправление №4, ул. Эшба, 169

В границах: с юга – по ул. Деповская вдоль железной дороги; с запада - до улицы Северная; с севера - до границы с Сухумским районом; с востока - до улицы Трапш включительно.

Избирательный округ №4 (Северный)

Центр: детская поликлиника, ул. Лакоба, 11

В границах: с запада – ул. Пачулия и Аланская (включительно); четная сторона улицы Званба, с севера – до границы с Сухумским районом; с востока – правобережная сторона реки Басла; с юга – берег моря.

Избирательный округ №5 (Синопский)

Центр: административный корпус СФТИ, Кодорское шоссе, 665.

В границах: с запада – левобережная сторона реки Басла; с севера – до границы с Сухумским районом; с востока – правобережная сторона реки Келасур; с юга – берег моря.

Избирательный округ №6 (Центральный)

Центр: Средняя школа №10, ул. Аиааира, д. 33

В границах: с запада – четная сторона ул. Инал–ипа; с севера - железная дорога; с востока – нечетная сторона ул. Званба; с юга – берег моря.

Избирательный округ №7 (Библиотека)

Центр: Республиканская библиотека, ул. Лакоба, 111.

В границах: с запада – левобережная сторона реки Адзапш; с севера - железная дорога; с востока – нечетная сторона ул. Инал–Ипа; с юга – берег моря.

Избирательный округ №8 (Маякский)

Центр: Гидротехнический институт (ГИАНА), ул. Красномаякская.

В границах: с запада - до границы с Сухумским районом; с севера – железная дорога; с востока – правобережная сторона реки Адзапш; с юга – берег моря.

ГАГРСКИЙ РАЙОН

Избирательный округ №9 (Пицундский)

Центр: здание Дома культуры г. Пицунда, ул. Гицба, д. 7

В границах: территория г. Пицунда, с. Лдзаа.

Избирательный округ №10 (Бзыпский)

Центр: здание администрации п. Бзыпта, ул. Эшба, д. 47а

В границах: п. Бзыпта, с. Алахадзы.

Избирательный округ №11 (Гагрский

Центр: здание по ул. Лакоба, д. 17

В границах: территория г. Гагра: от берега моря – ул. Саят-Нова (четная сторона), обе стороны ул. Космонавтов, с. Псахара включительно.

Избирательный округ №12 (Гагрский городской)

Центр: здание УГХ, г. Гагра, ул. Демерджипа 35

В границах: территория г. Гагра, от берега моря ул. Саят-Нова (нечетная сторона) до с. Багрыпста включительно.

Избирательный округ №13 (Цандрыпшский)

Центр: здание администрации п. Цандрыпш,

В границах: п. Цандрыпш, с. Хашпсы, с. Амзара, с. Махадыр, с. Мкялрыпш, с. Гячрыпш, с. Хышхарыпш.

ГУДАУТСКИЙ РАЙОН

Избирательный округ №14 (Отхарский)

Центр: здание администрации с. Отхара

В границах: с.Калдахуара, с.Амжыкухуа, с.Блабырхуа, пос. Мысра, с. Бармыш, с. Отхара, с. Мгудзырхуа.

Избирательный округ №15 (Дурипшский

Центр: здание администрации с. Дурипш

В границах: с. Дурипш, с. Хуап, с. Звандрыпш, с. Хыпста, с. Джырхуа.

Избирательный округ №16 (Лыхнынский)

Центр: здание администрации с. Лыхны

В границах с. Лыхны.

Избирательный округ №17 (Гудаутский городской первый)

Центр: здание Дома отдыха «Алашара»

В границах: с запада – до границы с. Лыхны; с севера – до границы с. Лыхны; с востока – нечетная сторона улицы Пушкина; с юга – берег моря.

Избирательный округ №18 (Гудаутский городской второй)

Центр: здание районного отдела социального обеспечения, ул. Махаджиров, д. 8.

В границах: с запада – четная сторона улицы Пушкина; с юга – берег моря; с северо-запада – до границы с.Лыхны; с северо-востока – до границы с.Куланырхуа.

Избирательный округ №19 (Аацынский)

Центр: здание администрации с. Аацы

В границах: с. Аацы, с. Куланырхуа, с. Абгархук, с. Ачандара, с. Мцара, с. Арсаул.

Избирательный округ №20 (Н. Афонский)

Центр: здание Дворца молодежи г. Новый Афон, ул. Ладария, д.3.

В границах: г. Н. Афон, с. Анхуа, с. Псырдзха.

СУХУМСКИЙ РАЙОН

Избирательный округ №21 (Эшерский)

Центр: здание администрации с. Эшера.

В границах: с. Эшера, с. Верхняя . Эшера, с. Псху.

Избирательный округ №22 (Гумистинский)

Центр: здание администрации с. Гумиста.

В границах: с. Яштхуа, с. Гумиста, с. Гума, с. Апра.

Избирательный округ №23 (Баслатский)

Центр: здание администрации с. Баслата.

В границах: с. Баслата, с. Кяласур, с. Акапа, с. Дзыгута.

ГУЛРЫПШСКИЙ РАЙОН

Избирательный округ №24 (Пшапский)

Центр: здание администрации с. Пшап.

В границах: с. Пшап, пос. Гулрыпш (без улиц Симонова и Кольцевой и пл. Конституции).

Избирательный округ №25 (Мачарский)

Центр: здание администрации с. Мачара, ул Абжуйское шоссе, д. 145.

В границах: с. Багбаран, с.Цабал, с. Мархяул, с. Мачара, с. Ажара, пос. Гулрыпш с улицами Симонова, Кольцевой и пл. Конституции.

Избирательный округ №26 (Драндский)

Центр: здание администрации пос. Дранда.

В границах: с. Кацикыт, с. Бабышира, пос. Дранда.

ОЧАМЧЫРСКИЙ РАЙОН

Избирательный округ №27 (Баслахуский)

Центр: здание Долма культуры с. Баслаху.

В границах: с. Баслаху, с. Маркула, с. Джал, с. Ачгуара, с. Шешелет.

Избирательный округ №28 (Гупский)

Центр: здание администрации с. Гуп.

В границах: с. Арасадзых, с. Гуп, с. Акуаскиа, с. Река, с. Пакуаш.

Избирательный округ №29 (Члоуский)

Центр: здание Дома культуры с. Члоу

В границах: с. Члоу, с. Мыку, с. Араду, с. Тхина, с. Уатап.

Избирательный округ №30 (Кутолский)

Центр: здание администрации с. Кутол.

В границах: с. Кутол, с. Джгярда, с. Гуада, с. Лабра, с. Лашкиндар.

Избирательный округ №31 (Кындыгский)

Центр: здание администрации с. Кындыг.

В границах: с. Атара, с. Адзюбжа, с. Аракич, с. Атара Армянская, с. Кындыг, с. Тамыш.

Избирательный округ №32 (Очамчырский)

Центр: здание администрации Очамчырского района, ул. Шинкуба, д. 65.

В границах: г. Очамчыра, с.Илор.

ТКУАРЧАЛСКИЙ РАЙОН

Избирательный округ №33 (Ткуарчалский первый)

Центр: здание ГЖКУ, ул. Абжуйская, д. 16.

В границах: г. Ткуарчал (Акармара, Джантуоху, Поляна и пос.Харчилава), по городу - все улицы по правому берегу реки Аалдзга, за исключением ул. Лакоба, Индустриальной, Чачхалия, Братьев Матуа, Островского, Чехова.

Избирательный округ №34 (Ткуарчалский второй)

Центр: здание средней школы №4, ул. Лакоба, д. 20.

В границах: по городу - все улицы по левому берегу реки Аалдзга, ул. Лакоба, Индустриальная, Чачхалия, Братьев Матуа, Островского, Чехова, с. Ткуарчал, с. Бедия, с. Агубедия, с. Новая Бедия.

ГАЛСКИЙ РАЙОН

Избирательный округ №35 (Галский)

Центр: здание администрации Галского района.

В границах: Галский район, с. Чхуартал, с. Уакум, с. Царча, с. Мухур, с. Первый Гал, с. Гумрыш, с. Речх.