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Абхазия Информ

ГЕНПРОКУРОР ПРЕДСТАВИЛ В ПАРЛАМЕНТ КАНДИДАТУРУ ДАМИРА КВИЦИНИЯ НА ДОЛЖНОСТЬ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ

Новости Понедельник, 03 февраля 2020 11:24
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ГЕНПРОКУРОР ПРЕДСТАВИЛ В ПАРЛАМЕНТ КАНДИДАТУРУ ДАМИРА КВИЦИНИЯ НА ДОЛЖНОСТЬ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ

Сухум. 3 февраля 2020. Абхазия-Информ. Генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба представил в парламент кандидатуру старшего советника юстиции Дамира Квициния для уктверждения на должность первого заместителя.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РА, в связи с истечением конституционного срока полномочий первого заместителя Генерального прокурора РА, государственного советника юстиции 3 класса  Георгия Вахтанговича Аршба, а также на основании его личного заявления, генеральный прокурор  Адгур Агрба  направил представление в Парламент Республики о прекращении полномочий Аршба.

Квициния Дамир Геннадиевич  родился 11 апреля 1979 г. в поселке Бабушара, Гулрыпшского района. 

В 1996 г. окончил Сухумскую среднюю школу №19. 
В 1996 г. поступил, а  в 2000 г. окончил Омскую Академию МВД РФ по специальности «Юриспруденция». 

В органах прокуратуры Республики Абхазия работает с 2001 г. - стажером на должность следователя прокуратуры Гулрыпшского района, с 2002 г. - следователем прокуратуры Гулрыпшского района. В 2004 - 2006 гг.  -  старший  следователь  по особо важным делам Следственного управления Генеральной прокуратуры РА. В сентябре 2008 г. переведен на должность прокурора следственного управления Генеральной прокуратуры РА. 

В декабре 2011 г. назначен на должность заместителя начальника следственного управления Генеральной прокуратуры РА. 

В 2012 году Народным Собранием – Парламентом РА утвержден на должность Первого заместителя Генерального прокурора РА.

В январе 2015 года назначен прокурором Гулрыпшского района, где и работает по настоящее время. 

Классный чин – старший советник юстиции, является почетным работником прокуратуры РА, награжден медалью «За безупречную службу», и «25 лет со дня образования органов прокуратуры РА».

Женат, отец двоих детей. 

Прочитано 9 раз Последнее изменение Понедельник, 03 февраля 2020 11:41

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