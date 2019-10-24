ГЕНПРОКУРОР ПРЕДСТАВИЛ В ПАРЛАМЕНТ КАНДИДАТУРУ ДАМИРА КВИЦИНИЯ НА ДОЛЖНОСТЬ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РА, в связи с истечением конституционного срока полномочий первого заместителя Генерального прокурора РА, государственного советника юстиции 3 класса Георгия Вахтанговича Аршба, а также на основании его личного заявления, генеральный прокурор Адгур Агрба направил представление в Парламент Республики о прекращении полномочий Аршба.

Сухум. 3 февраля 2020. Абхазия-Информ . Генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба представил в парламент кандидатуру старшего советника юстиции Дамира Квициния для уктверждения на должность первого заместителя.

Квициния Дамир Геннадиевич родился 11 апреля 1979 г. в поселке Бабушара, Гулрыпшского района.

В 1996 г. окончил Сухумскую среднюю школу №19.

В 1996 г. поступил, а в 2000 г. окончил Омскую Академию МВД РФ по специальности «Юриспруденция».

В органах прокуратуры Республики Абхазия работает с 2001 г. - стажером на должность следователя прокуратуры Гулрыпшского района, с 2002 г. - следователем прокуратуры Гулрыпшского района. В 2004 - 2006 гг. - старший следователь по особо важным делам Следственного управления Генеральной прокуратуры РА. В сентябре 2008 г. переведен на должность прокурора следственного управления Генеральной прокуратуры РА.

В декабре 2011 г. назначен на должность заместителя начальника следственного управления Генеральной прокуратуры РА.

В 2012 году Народным Собранием – Парламентом РА утвержден на должность Первого заместителя Генерального прокурора РА.

В январе 2015 года назначен прокурором Гулрыпшского района, где и работает по настоящее время.

Классный чин – старший советник юстиции, является почетным работником прокуратуры РА, награжден медалью «За безупречную службу», и «25 лет со дня образования органов прокуратуры РА».

Женат, отец двоих детей.