ХОРОВАЯ КАПЕЛЛА АБХАЗИИ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ЗИМНЕМ МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ ИСКУССТВ ЮРИЯ БАШМЕТА
Сухум. 3 января 2020. Абхазия-Информ. В Сочи с 13 по 23 февраля пройдёт Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета. 17 февраля в фестивале будет участвовать и Государственная хоровая капелла Абхазии.
Абхазские артисты вместе со своими российскими коллегами будут петь в хоровой опере «Сказ о Борисе и Глебе, братьях их Ярославе Мудром и Святополке Окаянном, о лихих разбойниках и добром народе русском». Хоровая опера в авторском прочтении Михаила Дурненкова, Александра Чайковского, Георгия Исаакяна и Юрия Башмета.
Оперная постановка состоится в Зале органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской.
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