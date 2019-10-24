ХОРОВАЯ КАПЕЛЛА АБХАЗИИ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ЗИМНЕМ МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ ИСКУССТВ ЮРИЯ БАШМЕТА

Сухум. 3 января 2020. Абхазия-Информ. В Сочи с 13 по 23 февраля пройдёт Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета. 17 февраля в фестивале будет участвовать и Государственная хоровая капелла Абхазии.

Абхазские артисты вместе со своими российскими коллегами будут петь в хоровой опере «Сказ о Борисе и Глебе, братьях их Ярославе Мудром и Святополке Окаянном, о лихих разбойниках и добром народе русском». Хоровая опера в авторском прочтении Михаила Дурненкова, Александра Чайковского, Георгия Исаакяна и Юрия Башмета.

Оперная постановка состоится в Зале органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской.