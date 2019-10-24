В 2017 ГОДУ СО СЧЕТОВ СБЕРБАНКА ПОХИЩЕНО 729 МЛН РУБЛЕЙ
Сухум. 3 февраля 2020. Абхазия-Информ. Следственное управление Генпрокуратуры РА проводит проверку сообщения о преступлении по обращению председателя Сбербанка Абхазии (ОАО) Роберта Агрба, поступившего в органы прокуратуры 17 января 2020 г. Речь идет о факте хищения денежных средств, отраженных на корреспондентских счетах Банка, открытых за пределами Абхазии.
Как сообщает пресс-служба Генпроекуратуры РА, «проведенной внутренней проверкой Сбербанка Абхазии установлено, что за 2017 год в результате мошеннических действий общая сумма средств, выведенная различными способами - наличными через кассу банка, а также через безналичные переводы как внутри Абхазии, так и за ее пределами - составила в рублевом эквиваленте 729 миллионов 479 тысяч рублей.
В настоящее время следственное управление Генпрокуратуры проводит комплекс процессуальных мероприятий по проверке доводов, изложенных в обращении Банка, и установлению круга должностных лиц, возможно причастных к совершению вышеуказанных действий.
По результатам проверки сообщения о преступлении будет принято процессуальное решение в соответствии со статьей 144 УПК РА.
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