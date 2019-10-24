 

Календарь событий

« Февраль 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В 2017 ГОДУ СО СЧЕТОВ СБЕРБАНКА ПОХИЩЕНО 729 МЛН РУБЛЕЙ

Новости Понедельник, 03 февраля 2020 17:01
Оцените материал
(0 голосов)
В 2017 ГОДУ СО СЧЕТОВ СБЕРБАНКА ПОХИЩЕНО 729 МЛН РУБЛЕЙ

Сухум. 3 февраля 2020. Абхазия-Информ. Следственное управление Генпрокуратуры РА проводит проверку сообщения о преступлении по обращению председателя Сбербанка Абхазии (ОАО) Роберта Агрба, поступившего в органы прокуратуры 17 января 2020 г. Речь идет о факте хищения денежных средств, отраженных на корреспондентских счетах Банка, открытых за пределами Абхазии.

Как сообщает пресс-служба Генпроекуратуры РА, «проведенной внутренней проверкой Сбербанка Абхазии установлено, что за 2017 год в результате мошеннических действий общая сумма средств, выведенная различными способами - наличными через кассу банка, а также через безналичные переводы как внутри Абхазии, так и за ее пределами - составила в рублевом эквиваленте 729 миллионов 479 тысяч рублей.

В настоящее время следственное управление Генпрокуратуры проводит комплекс процессуальных мероприятий по проверке доводов, изложенных в обращении Банка, и установлению круга должностных лиц, возможно причастных к совершению вышеуказанных действий.

По результатам проверки сообщения о преступлении будет принято процессуальное решение в соответствии со статьей 144 УПК РА.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Понедельник, 03 февраля 2020 17:11

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « В «АМЦАХАРА» ОБСУДИЛИ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРЕДСТОЯЩИМИ ПРЕЗИДЕНТСКИМИ ВЫБОРАМИ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.