В 2017 ГОДУ СО СЧЕТОВ СБЕРБАНКА ПОХИЩЕНО 729 МЛН РУБЛЕЙ

Сухум. 3 февраля 2020. Абхазия-Информ. Следственное управление Генпрокуратуры РА проводит проверку сообщения о преступлении по обращению председателя Сбербанка Абхазии (ОАО) Роберта Агрба, поступившего в органы прокуратуры 17 января 2020 г. Речь идет о факте хищения денежных средств, отраженных на корреспондентских счетах Банка, открытых за пределами Абхазии.

Как сообщает пресс-служба Генпроекуратуры РА, «проведенной внутренней проверкой Сбербанка Абхазии установлено, что за 2017 год в результате мошеннических действий общая сумма средств, выведенная различными способами - наличными через кассу банка, а также через безналичные переводы как внутри Абхазии, так и за ее пределами - составила в рублевом эквиваленте 729 миллионов 479 тысяч рублей.