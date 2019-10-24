В ЦЕНТРАЛЬНОМ АППАРАТЕ ГЕНПРОКУРАТУРЫ РА ПРОВОДИТСЯ СЛУЖЕБНАЯ ПРОВЕРКА
Сухум. 4 февраля 2020. Абхазия-Информ. В центральном аппарате Генпрокуратуры проводится служебная проверка, по результатам которой в отношении должностных лиц прокуратуры будут приниматься решения в соответствии с Трудовым кодексом РА и Закона «О Прокуратуре Республики Абхазия».
Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РА, «по результатам изучения материалов проверок сообщений о преступлениях, а также уголовных дел по тяжким и особо тяжким преступлениям, вызвавшим общественный резонанс, ввиду некачественного и поверхностного расследования и изучения уголовных дел, а также принятия необоснованных решений, повлекших прекращение уголовного преследования лиц, с последующим освобождением из под стражи, генеральным прокурором РА Агрба А.Н. изданы приказы в отношении ряда должностных лиц прокуратуры Республики Абхазия, которые подвергнуты дисциплинарным взысканиям».
Приказом Генерального прокурора РА Адгура Агрба от занимаемой должности освобожден начальник следственной части следственного управления Генеральной прокуратуры РА Тарба Адамур Юрьевич.
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