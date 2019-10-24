ОРГАНИСТ ЛУКА ГАДЕЛИЯ ПРОВЕДЕТ МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ СТУДЕНТОВ ВОЛГОГРАДА

Сухум. 5 февраля 2020. Абхазия-Информ. Талантливый органист из Абхазии Лука Гаделия 8 февраля выступит в Центральном концертном зале вместе с волгоградской группой «Странники» и солистами филармонии, сообщает Волгоградская газета «Городские новости». Там прозвучат мировые рок-хиты в исполнении эстрадно-джазового коллектива «Странники» и в сопровождении органа. Слушателям обещают настоящий праздник музыки. Вячеслав Скворцов и его команда, Лука Гаделия, солисты филармонии TALI, Ева Керн и Алевтина Егорова исполнят композиции «Пинк флойд», «Квин», «Битлз» и других известных групп.

А 9 февраля в концертном зале Волгоградской филармонии состоится творческая встреча Луки Гаделия с молодыми музыкантами ВГИИКа.

Знаменитый органист не только ответит на вопросы студентов, но и исполнит несколько произведений. Лука Гаделия – выпускник Российской академии музыки имени Гнесиных, солист Абхазской государственной филармонии, лауреат и призер международных конкурсов. С концертами гастролирует в разных странах мира, регулярно выступает в Волгограде.