СЕРГЕЙ ШАМБА: «ЕДИНАЯ АБХАЗИЯ», ПРИНИМАВШАЯ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ПРОШЛЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КАМПАНИЯХ, И СЕЙЧАС НЕ БУДЕТ СТОЯТЬ В СТОРОНЕ»

Председатель партии Сергей Шамба, принимая во внимание события, произошедшие 9 – 12 января, охарактеризовал политическую жизнь в стране как «бурную». «У нас в стране политическая жизнь всегда бурлит, но, слава Богу, мы все-таки имеем рычаги сдерживания», - сказал он.

Сухум. 4 февраля 2020. Абхазия-Информ . Республиканская политическая партия «Единая Абхазия» поддерживает кандидатуру Аслана Бжания на предстоящих 22 марта выборах президента Абхазии. Такое решение было принято во вторник 4 февраля на заседании политсовета «Единой Абхазии».

«В отличии от многих стран, где тоже идет борьба разных интересов, мы обходимся без стрельбы и даже без драк, показывая этим пример, как на самом деле нужно решать вопросы. Когда власть нарушает закон и не хочет подчинятся Конституции и праву, тогда народ тоже имеет право действовать соответствующим образом», - сказал Шамба. Председатель партии отметил, что «Единая Абхазия», принимавшая активное участие в прошлых избирательных кампаниях, и сейчас не будет стоять в стороне.

Обращаясь к недавним президентским выборам, Шамба обратил внимание на то, что

«На прошлых президентских выборах «Единая Абхазия» была единственной партией, которая зарегистрировала инициативную группу в поддержку Аслана Бжания, несмотря на то, что он был в то время тяжело болен. … Тогда мы не до конца понимали всю сложность его положения. Мы все-таки надеялись, что он выздоровеет к выборам. собирали подписи в его поддержку, но так случилось что болезнь не дала ему возможность участвовать в тех выборах. Дружественная нам партия «Амцахара» тогда выдвинула кандидатуру Алхаса Квициния. Мы, посовещавшись, решили поддержать кандидатуру, которую выдвинула «Амцахара». На протяжении всей избирательной кампании мы активно ездили с Алхасом Квициния на встречи, с избирателями, выступали, вели агитационную и организационную работу, делали все, что от нас требовалось», - сказал Шамба.

Он подверг резкой критике экс-президента Рауля Хаджимба, который, не дожидаясь окончательного судебного решения, посчитал себя победившим на выборах и провел инаугурацию.

Сергей Шамба с удовлетворением отметил, что суд, отменив незаконное решение ЦИК по итогам выборов, продемонстрировал свою независимость от исполнительной ветви власти.

«Я хочу подчеркнуть, что это был непростой выбор, после того, как Рауля Джумковича поздравили президенты дружественных нам стран. Принять такое решение уже после того, как была проведена инаугурация, ориентируясь не на политические факторы, а исключительно на закон, это было мужественно, за что я хочу поблагодарить Верховный суд, проявивший принципиальность. Судьи показали, что они являются независимой ветвью власти. То же самое я могу сказать о парламенте», - подчеркнул Шамба.

Лидер партии «Единая Абхазия» считает, что парламент Абхазии в те дни проявил характер и выступил с обращением к Раулю Хаджимба с предложением сложить свои полномочия во имя стабильности в стране.

Касаясь предстоящих выборов президента Шамба отметил, что на этот раз количество кандидатов будет заметно меньше.

«Я думаю, что некоторые уже поняли, что президентские выборы - это не игрушки. Это не так просто взять на себя ответственность за судьбу страны», - подчеркнул политик.

Член политсовета партии «Единая Абхазия» Алексей Чагава первым предложил поддержать Аслана Бжания как политика, у которого есть конкретная программа и предложения. По его мнению, Бжания - пока единственный возможный кандидат, который имеет внятную предвыборную программу с прописанными в ней целями, задачами и вариантами их решения.

О своей поддержке Аслана Бжания заявили Давлет Пилия, Алхас Манаргия, Роберт Яйлян, Дато Каджая и другие члены политсовета.

Заместитель председателя партии Роберт Яйлян охарактеризовал ситуацию в стране как очень сложную. «Будущему президенту Абхазии тоже будет весьма не просто. Ему предстоит решить очень много сложных проблем», - сказал Яйлян и обратился к однопартийцам поддержать кандидатуру Аслана Бжания, сделать все возможное для его победы на выборах и наведению порядка в Абхазии.

О своей поддержке кандидатуры Бжания заявил и член политсовета Ахра Авидзба.

Аслан Бжания, приглашенный на заседание политсовета «Единой Абхазии» поблагодарил всех собравшихся за поддержку на протяжении нескольких лет.

«!События последних пяти лет показали, что экс-президент Хаджимба и те силы, которые его поддерживали, реально тормозили развитие государства. Сегодня новый этап. Выборы президента, судя по всему, как это обычно бывает у нас в Абхазии, будут не простыми. …

Но я уверен, что мы одержим победу!», - сказал Бжания.

Он поблагодарил политсовет «Единой Абхазии» за то, что партия и ее руководитель никогда не увязывали свою поддержку с какими-то возможными кадровыми решениями.

«Я бы хотел бы сказать, что не намерен ни с кем устраивать торг по кадровыми вопросами. Закон и Конституция обязывают кандидата в президенты назвать кандидатуру вице-президента. Этим я и ограничусь, хотя в уме мы держим определенную картину. Она будет дорисовываться, пополняться, но это потом. Придет время и для обсуждения и решения кадровых вопросов», - сказал Бжания.