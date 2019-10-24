БАНК АБХАЗИИ ПРОДОЛЖАЕТ КУРИРОВАТЬ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СБЕРБАНКА

«Как известно, многие годы в Сбербанке Абхазии были серьезные финансовые проблемы, связанные с неэффективным управлением. За период руководства Сбербанком Абхазии Бганба Т.С. проводились рискованные банковские операции, неэффективная кредитная политика, что привело к накоплению значительных убытков. В результате этого банк столкнулся с колоссальным дефицитом денежных средств, приведшем к систематическим задержкам выплат социального характера, в том числе пенсий, несвоевременному исполнению платежей клиентов с задержками в несколько месяцев, а также к регулярному отсутствию денежных средств в большинстве банкоматов Сбербанка Абхазии.

Сухум. 4 февраля 2020. Абхазия-Информ. Банк Абхазии выступил с комментарием в связи с опубликованной Генеральной прокуратурой Республики Абхазия информацией в отношении Сбербанка Абхазии.

В целях улучшения ситуации в Сбербанке Абхазии, Банком Абхазии периодически направлялись предписания на устранение нарушений в текущей деятельности банка. Но, несмотря на это, руководством Сбербанка Абхазии, в лице Бганба Т.С. не предпринимались соответствующие меры, а финансовое состояние банка продолжало ухудшаться.

13 ноября 2017 Банком Абхазии была введена временная администрация сроком на 6 месяцев, а в декабре 2017 года Бганба Т.С. был освобожден от занимаемой должности Председателя Правления Сбербанка Абхазии.

В течение шести месяцев временная администрация в составе 17 ведущих специалистов Банка Абхазии проводила работу направленную, с одной стороны, на предотвращение банкротства Сбербанка Абхазии и его финансовое оздоровление, а, с другой стороны, проводило ревизию финансово-хозяйственной деятельности банка. В результате было выявлено, что с начала 2000-х годов систематически совершались операции на общую сумму более 700 млн. рублей, имеющие признаки мошеннических и недобросовестных действий, в том числе связанные с использованием токсичных (отсутствующих) средств на притворно открытых корреспондентских счетах за пределами Абхазии.

Не дожидаясь окончания работы временной администрации, Банк Абхазии 4 апреля 2018 года (исх. 17001-4/16) направил все собранные материалы в Генеральную Прокуратуру Республики Абхазия.

В мае 2018 года работа временной администрации была завершена, но, несмотря на это, все основные направления деятельности Сбербанка продолжают курироваться Банком Абхазии».

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3 февраля 2020 года на официальном сайте Генпрокуратуры РА была размещена информация о том, что Следственное управление Генпрокуратуры РА проводит проверку сообщения о преступлении по обращению председателя Сбербанка Абхазии (ОАО) Роберта Агрба, поступившего в органы прокуратуры 17 января 2020 г. Речь идет о факте хищения денежных средств, отраженных на корреспондентских счетах Банка, открытых за пределами Абхазии».

«Проведенной внутренней проверкой Сбербанка Абхазии установлено, что за 2017 год в результате мошеннических действий общая сумма средств, выведенная различными способами - наличными через кассу банка, а также через безналичные переводы как внутри Абхазии, так и за ее пределами - составила в рублевом эквиваленте 729 миллионов 479 тысяч рублей», - сообщает Генпрокуратура.

В настоящее время следственное управление Генпрокуратуры проводит комплекс процессуальных мероприятий по проверке доводов, изложенных в обращении Банка, и установлению круга должностных лиц, возможно причастных к совершению вышеуказанных действий.

По результатам проверки сообщения о преступлении будет принято процессуальное решение в соответствии со статьей 144 УПК РА.