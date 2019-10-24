ПРОКУРАТУРА ГАГРСКОГО РАЙОНА ВОЗБУДИЛА УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА ПО ФАКТУ ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ И ГИБЕЛИ РЕБЕНКА

Сухум. 4 февраля 2020. Абхазия-Информ. 3 февраля 2020 года прокуратура Гагрского района возбудила уголовные дела по ч. 3 ст. 295 Уголовного кодекса РА (халатность, повлекшая по неосторожности тяжкий вред или смерть человека) в отношении главного инженера Гагрского филиала РУП «Черноморэнерго» Аспара Когония и инженера по технике безопасности Гагрского филиала РУП «Черноморэнерго» Циры Панцулая.

Основанием для возбуждения уголовных дел явился факт гибели мальчика 2007 года рождения. 30 сентября 2019 года, играя со сверстниками в прятки, мальчик решил спрятаться в незакрытом помещение трансформаторной подстанции №26, расположенной в г. Гагра, по ул. Абазгаа. В результате поражения электрическим током ребенок скончался.