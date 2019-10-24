ПРОКУРАТУРА ГАГРСКОГО РАЙОНА ВОЗБУДИЛА УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА ПО ФАКТУ ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ И ГИБЕЛИ РЕБЕНКА
Сухум. 4 февраля 2020. Абхазия-Информ. 3 февраля 2020 года прокуратура Гагрского района возбудила уголовные дела по ч. 3 ст. 295 Уголовного кодекса РА (халатность, повлекшая по неосторожности тяжкий вред или смерть человека) в отношении главного инженера Гагрского филиала РУП «Черноморэнерго» Аспара Когония и инженера по технике безопасности Гагрского филиала РУП «Черноморэнерго» Циры Панцулая.
Основанием для возбуждения уголовных дел явился факт гибели мальчика 2007 года рождения. 30 сентября 2019 года, играя со сверстниками в прятки, мальчик решил спрятаться в незакрытом помещение трансформаторной подстанции №26, расположенной в г. Гагра, по ул. Абазгаа. В результате поражения электрическим током ребенок скончался.
Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РА, «в результате проверки установлены ненадлежащее соблюдение требований правил безопасности со стороны ответственных лиц, возникшее вследствие недобросовестного отношения к службе. Из материалов проверки следует - доступ к ТП №26 не был ограничен запирающим устройством, что позволило пострадавшему беспрепятственно войти в помещение трансформаторной подстанции, где он получил поражение электрическим током и впоследствии скончался».
Расследование уголовных дел поручено следователю прокуратуры Гагрского района.
Санкция ч. 3 ст. 295 УК РА предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельность на срок от 1 до 3 лет или без такового.
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