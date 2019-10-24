АБХАЗСКИЕ ПЕЙЗАЖИ ИГОРЯ ЦИМИНТИЯ

«Это лишь малая часть того, что мною сделано За все годы работы набирается несколько сотен картин, часть которых продана, другая - подарена. Я предпочитаю писать пейзажи. Мне интересны и натюрморты. Портреты я предпочитаю больше смотреть. Исключение составляет мое полотно, посвященное Лыхненскому восстанию 1866 года. Это копия работы художника Виктора Щеглова (1957 г.). и скопировал ее она очень понравилась. Я нашел это полотно, заляпанное краской и известкой во время ремонта Лыхненской школы. Я подреставрировал картину и повесил в прорабской комнате. Она мне очень понравилась и я решил сделать копию», - сказал корр. «Абхазия-Информ» Игорь Циминтия.

Это вторая персональная выставка Игоря Циминтия. Первая выставка была организована в 2005 г. в г. Гудаута, откуда родом сам художник.

На вопрос, как он, строитель по специальности, пришел к живописи, ведь у него нет специального образования, Циминтия ответил: «Еще будучи школьником, а затем в армии и институте я рисовал разные плакаты, в основном тушью, иногда использовал темперу.. Уже после войны 1992 – 1993 годов я начал писать маслом. Мне ближе всего пейзажная живопись. Мне нравится многоцветье. Я пишу в свое удовольствие».

Две работы И. Циминтия были представлены в конце декабря 2019 г. на выставке, посвященной итогам конкурса «Лучший художник года».

Из современников Игорю Циминтия близок художник Александр Бабич из Ставрополя. Он известен своими горными пейзажами, живописными видами Кавказских гор. «Я многому у него учусь. И еще мне очень художник-маринист Сергей Григораш», - отметил пейзажист.

«Впервые с творчеством Игоря Циминтия я познакомился во время выставки «Художник года» в декабре 2019 г., где были представлены две его работы. Раньше я его не знал, но ознакомившись с его работами, могу сказать, что живопись Циминтия достаточно интересна. Я думаю, в Абхазии появился еще один художник, который достойно будет представлять свое творчество», - сказал перед открытием выставки корр. «Абхазия-Информ» председатель Союза художников Абхазии Виталий Джения. Он уточнил, что в перспективе Циминтия может вступить в Союз абхазских художников и дальше участвовать в выставках, внося свой вклад в современное изобразительное искусство Абхазии.

Художника из Гудауты приехали поддержали его многочисленные друзья, в том числе и его соратники по здоровому образу жизни, купающиеся круглый год в море. Каждый день Игоря начинается с прогулок по морю, где возможно он и черпает вдохновение для очередного морского пейзажа.

«Я поражена тому, насколько Игорь разносторонний и увлеченный человек», - сказала «Абхазия-Информ» посетительница выставки Назира Кафтанникова. По словам его друзей, Игорь также увлечен и ландшафтным дизайном, сам конструирует мебель из метала и бамбука, создает дизайнерские люстры из подручных средств.

Выставка И. Циминтия в ЦВЗ продлится десять дней.