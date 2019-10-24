В СУХУМЕ ПРЕЗЕНТОВАЛИ ФИЛЬМ АЛЕКСЕЯ МАЛЕЧКИНА «ДАВИД И ВЕРА»
Сухум. 5 февраля 2020. Абхазия-Информ. В Музее боевой славы им. В.Г. Ардзинба состоялась презентация документального фильма «Давид и Вера» российского кинорежиссера-документалиста, уроженца г. Очамчыра Алексея Малечкина. Это уже третья работа из цикла фильмов об Абхазии. Фильмы «Красная книга детства» и «Код возрождения» также были презентованы в Абхазии.
«Давид и Вера» – это фильм об обычной счастливой семье, которая сумела справиться со всеми проблемами. По сути, фильм о нас с вами, и я рад, что семья Джения позволила мне снять такой фильм. Меня многие спрашивают: «Почему фильмы об Абхазии?» – и я не фантазируя, ничего не приукрашивая отвечаю: «Это подсознательно, это преданность тому месту, где родился и куда с годами все больше и больше тянет!» – пояснил Алексей Малечкин.
Он дал высокую оценку оператору фильма Михаилу Горабчаку, который сумел снять красочный и колоритный фильм.
Сюжет фильма о семье Виктории и Владимира Джения и их сыновьях – Давиде, Еснате и Дамее. В двухлетнем возрасте Давид заболел лейкемией и родители сделали все, чтобы он выздоровел.
Владимир и Виктория Джения считают, что в этом им помог Бог.
«Если есть ад в жизни, то для меня та ситуация была именно такой! Я верю, что именно Бог взял нас под свое крыло и ведет по жизни», – говорит в фильме мать.
После двух лет химиотерапии Давид поправился. Теперь это повзрослевший юноша, веселый и жизнерадостный, беззаветно любящий своих родителей и братьев.
Владимир Джения уверен, что опять-таки Бог подтолкнул Давида к написанию икон. В 12 лет он заинтересовался иконописью, учился этому в течение двух лет. В 2014 году написал свою первую икону «Святой великомученицы Виктории», которую подарил маме. Позже он создаст еще две иконы «Казанской божьей Матери» и «Пресвятой Богородицы».
«Когда я сажусь за мольберт и пишу иконы, то забываю обо всем. На душе у меня спокойствие и умиротворенность», – говорит Давид.
Одновременно с иконописью юноша занимался и робототехникой. Первого своего робота он назвал «Вера», и его предназначение - обучать больных детей азбуке, рассказывать им сказки, учить пословицы и скороговорки.
«Вера – это не имя, это вера в жизнь, в то, что все будет хорошо», – поясняет Давид.
В заключение фильма его отец Давида Владимир ДЖения говорит: «Говорят, что мужчина должен построить дом, вырастить сына и посадить дерево! Все это у меня есть – это и есть счастье!»
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