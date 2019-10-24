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Абхазия Информ

ПОСОЛЬСТВО РОССИИ В АБХАЗИИ: ЗА ПРОВЕРКУ НАЛИЧИЯ СВЕДЕНИЙ О ГРАЖДАНСТВЕ ВЗЫМАЕТСЯ КОНСУЛЬСКИЙ СБОР

Новости Среда, 05 февраля 2020 16:58
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ПОСОЛЬСТВО РОССИИ В АБХАЗИИ: ЗА ПРОВЕРКУ НАЛИЧИЯ СВЕДЕНИЙ О ГРАЖДАНСТВЕ ВЗЫМАЕТСЯ КОНСУЛЬСКИЙ СБОР

Сухум. 5 февраля 2020. Абхазия-Информ. На сайте Посольства Российской Федерации в Республике Абхазия разместили уточняющую информацию о процедуре оформления российского загранпаспорта и консульском сборе за проверку наличия сведений о гражданстве.

«Для оформления заграничного паспорта гражданина Российской Федерации заявителю необходимо предоставить ранее выданный действительный (т.е. непросроченный и неиспорченный) загранпаспорт или внутренний паспорт гражданина Российской Федерации.

В случае отсутствия упомянутых документов, в соответствии с пунктом 51 Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 14 ноября 2002 года № 1325, производится проверка наличия у заявителя гражданства Российской Федерации.

Наличие сведений о гражданстве проверяется в электронной базе данных. В соответствии с частью 1 статьи 36 Федерального закона от 5 июля 2010 г. № 154-ФЗ «Консульский устав Российской Федерации» за данную процедуру взымается консульский сбор.

При необходимости также могут быть направлены запросы в соответствующие органы по месту выдачи заявителю документа, удостоверяющего гражданство Российской Федерации, или по месту жительства, а также в органы исполнительной власти и суд. За оформление такого запроса заявителем уплачивается как упомянутый консульский сбор, так и сбор в счет возмещения фактических расходов.

Необходимо иметь ввиду, что сборы за проверку наличия гражданства не включают отдельного сбора за оформление загранпаспорта.

Во избежание прохождения процедуры проверки наличия российского гражданства просьба обращаться в консульский отдел для обмена заграничного паспорта до истечения срока его действия или предоставлять внутренний паспорт гражданина Российской Федерации!»

Прочитано 11 раз Последнее изменение Среда, 05 февраля 2020 17:01

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