ПОСОЛЬСТВО РОССИИ В АБХАЗИИ: ЗА ПРОВЕРКУ НАЛИЧИЯ СВЕДЕНИЙ О ГРАЖДАНСТВЕ ВЗЫМАЕТСЯ КОНСУЛЬСКИЙ СБОР

Сухум. 5 февраля 2020. Абхазия-Информ. На сайте Посольства Российской Федерации в Республике Абхазия разместили уточняющую информацию о процедуре оформления российского загранпаспорта и консульском сборе за проверку наличия сведений о гражданстве.

«Для оформления заграничного паспорта гражданина Российской Федерации заявителю необходимо предоставить ранее выданный действительный (т.е. непросроченный и неиспорченный) загранпаспорт или внутренний паспорт гражданина Российской Федерации.

В случае отсутствия упомянутых документов, в соответствии с пунктом 51 Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 14 ноября 2002 года № 1325, производится проверка наличия у заявителя гражданства Российской Федерации.