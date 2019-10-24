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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ПРЕДПРИНИМАЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Новости Четверг, 19 марта 2020 11:03
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В АБХАЗИИ ПРЕДПРИНИМАЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Сухум. 19 марта 2020. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности президента Валерий Бганба подписал распоряжение о дополнительных мерах по защите населения от коронавирусной инфекции, вызванной 2О19-nCoV.

В целях защиты населения республики от коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV:

1. Гражданам, прибывшим в Абхазию из стран, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня прибытия в РА (не посещать работу, минимизировать посещение общественных мест).

2. Руководителям органов государственной власти и местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций вне зависимости от форм собственности обеспечить отстранение от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой.

3. Центральным и местным органам государственного управления, государственным учреждениям, предприятиям и организациям освободить работников старше 60 лет от выполнения трудовых (служебных) обязанностей (без ущерба для производства) с сохранением заработной платы с 20 марта 2020 года по 7 апреля 2020 года.

4. Приостановить деятельность дошкольных образовательных учреждений вне зависимости от форм собственности до 30 марта 2020 года.

5. Продлить в школьных образовательных учреждениях каникулы до 30 марта 2020 года.

6. Приостановить деятельность образовательных кружков, спортивных и танцевальных секций по 30 марта 2020 года.

7. Приостановить занятия в Абхазском государственном университете, Сухумском открытом институте, а также в средне-профессиональных образовательных учреждениях Республики Абхазия до 30 марта 2020 года.

8. С 20 марта 2020 года по 7 апреля 2020 года приостановить деятельность по приему (пропуску) экскурсантов (туристов) в Рицинский реликтовый национальный парк, РУП «Комплекс Новоафонской пещеры им. Г.Ш. Смыр, Ботанический сад Института ботаники Академии наук Абхазии, питомник Научно-исследовательского института экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии.

9. Рекомендовать физическим и юридическим лицам, организующим экскурсионное обслуживание иностранных граждан и лиц без гражданства, приостановить деятельность по организации экскурсий с 20 марта 2020 года по 7 апреля 2020 года.

10. Религиозным организациям Республики Абхазия запретить паломникам - иностранным гражданам и лицам без гражданства посещение культовых сооружений с 20 марта 2020 года по 7 апреля 2020 года.

11. Рекомендовать гражданам перенести проведение обрядовых торжеств на период после 7 апреля 2020 года.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Четверг, 19 марта 2020 11:21

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