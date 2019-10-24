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Абхазия Информ

НОВО-АФОНСКИЙ МОНАСТЫРЬ ВРЕМЕННО ЗАКРЫТ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЙ

Новости Четверг, 19 марта 2020 11:22
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НОВО-АФОНСКИЙ МОНАСТЫРЬ ВРЕМЕННО ЗАКРЫТ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЙ

Сухум. 19 марта 2020. Абхазия-Информ. В связи с карантинными мерами по профилактике острых респираторных вирусных заболеваний, монастырь св. апостола Симона Кананита в Новом Афоне закрыт для посещений с 19 марта 2020 г. на неопределенный срок.

Об этом сообщается на сайте Священной Митрополии Абхазии.

В распоряжении о дополнительных мерах по защите населения от коронавирусной инфекции, подписанном и.о. президента Валерием Бганба 18  марта, религиозным организациям Абхазии рекомендовано запретить паломникам - иностранным гражданам и лицам без гражданства посещение культовых сооружений с 20 марта 2020 года по 7 апреля 2020 года.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 19 марта 2020 11:25

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