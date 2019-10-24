НОВО-АФОНСКИЙ МОНАСТЫРЬ ВРЕМЕННО ЗАКРЫТ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЙ

Сухум. 19 марта 2020. Абхазия-Информ. В связи с карантинными мерами по профилактике острых респираторных вирусных заболеваний, монастырь св. апостола Симона Кананита в Новом Афоне закрыт для посещений с 19 марта 2020 г. на неопределенный срок.

Об этом сообщается на сайте Священной Митрополии Абхазии.