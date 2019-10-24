НОВО-АФОНСКИЙ МОНАСТЫРЬ ВРЕМЕННО ЗАКРЫТ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЙ
Сухум. 19 марта 2020. Абхазия-Информ. В связи с карантинными мерами по профилактике острых респираторных вирусных заболеваний, монастырь св. апостола Симона Кананита в Новом Афоне закрыт для посещений с 19 марта 2020 г. на неопределенный срок.
Об этом сообщается на сайте Священной Митрополии Абхазии.
В распоряжении о дополнительных мерах по защите населения от коронавирусной инфекции, подписанном и.о. президента Валерием Бганба 18 марта, религиозным организациям Абхазии рекомендовано запретить паломникам - иностранным гражданам и лицам без гражданства посещение культовых сооружений с 20 марта 2020 года по 7 апреля 2020 года.
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