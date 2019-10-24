В СУХУМЕ ОТКРЫЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРЕСС-ЦЕНТР ПО ОСВЕЩЕНИЮ ХОДА ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ

Работать комиссии начнут с 7:00 утра – это время для подсчета бюллетеней простановки на них печатей и подписей двух членов ЦИК и двух членов избирательной комиссии.

По информации представленной председателем ЦИК Джамалом Гогия, все избирательные комиссии на 90% готовы к работе. По предварительным данным в списки избирателей включено 128 тысяч человек. В 35 округах – 154 избирательных участка, в том числе в Москве и в Черкеске.

Участки начнут работу с 8:00 и до 20:00.

Тамаз Гогия подчеркнул, что в связи с распространением коронавирусной инфекции, избирательные комиссии по возможности будут обеспечены средствами индивидуальной защиты и средства для обротки инвентаря – ручек, поручней и т.п.

«Насколько мне известно, пока нет нужного количества масок - это почти 1450 штук, поэтому в первую очередь ими обеспечат членов членом окружных комиссий, где бывает наибольшее скопление людей. Но я надеюсь, что к завтрашнему дню будет изготовлено необходимое количество средств индивидуальной защиты», – пояснил председатель ЦИК.

Тамаз Гогия подчеркнул, что в целях безопасности, избиратели могут прийти на выборы со своими ручками – это не противоречит закону.

Что касается пресс-центра, то если будет возможность, то антисептики и маски будут розданы и журналистам.

Председатель ЦИК сообщил, что предварительно наблюдать за ходом выборов будут 23 международных наблюдателя – завтра будут более точные данные. Это делегация представителей администрации президента и правительства России, сотрудники Посольства России в Абхазии, представители Международной ассамблеи за демократию и права народов, наблюдатели из Южной Осетии и Приднестровской Молдавской Республики.

«Отсутствие других наблюдателей не скажется на ходе выборов, потому что выборы – это внутреннее дело любого государства. Были заявлены на участие и многие зарубежные СМИ, но пока не знаем, кто действительно приедет. Мы понимаем причины отказа и благодарны тем, кто уже приехал или собирается приехать» – подчеркнул Тамаз Гогия. .

Он напомнил, что пресс начнет работу в 9:00 и продолжит ее до поздней ночи.

Первые данные о ходе голосования и явке избирателей будут озвучены ЦИК в 12:00, затем в 15:00, 17:00, 18:00 и в 20:00. Запланированы выступление министра иностранных дел Даура Кове, министра внутренних дел Раули Смыр, генпрокурора Адгура Агрба и международных наблюдателей.