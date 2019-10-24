ГЕНПРОКУРАТУРА НЕ СОГЛАСНА С РЕШЕНИЕМ КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ В ОТНОШЕНИИ БЫВШЕГО ГЕНДИРЕКТОРА «АБХАЗТОПа» БЕСЛАНА АВИДЗБА
Сухум. 21 марта 2020. Абхазия-Информ. 20 марта 2020 года кассационная коллегия Верховного суда РА под председательством судьи Пачулия Р.А. и судей Кварчия Р.В. и Квициния М.З. рассмотрела кассационную жалобу адвокатов Габилаиа И.Г. и Корсая Н.З. в интересах обвиняемого по части 4 статьи (присвоение и растрата государственного имущества в особо крупном размере) УК РА Авидзба Беслана Ивановича.
Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда удовлетворила кассационную жалобу адвокатов и отменила решение Сухумского городского суда от 14 марта 2020 года об избрании в отношении Авидзба Б.И. меры пресечения в виде заключения под стражу и заменила её на домашний арест сроком на 2 месяца - до 20 мая 2020 года. Беслан Авидзба был освобожден из под стражи в зале суда.
Генеральная прокуратура РА в этой связи заявляет категорическое несогласие с такого рода судебными решениями, препятствующими реализации полномочий правоохранительных органов, направленных на борьбу с коррупционными преступлениями.
Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, после получения полного текста определения в Президиум Верховного суда РА будет направлено надзорное представление.
11 марта 2020 года Следственное управление Генеральной прокуратуры РА возбудило уголовное дело в отношении бывшего генерального директора Госкомпании «Абхазтоп» - Авидзба Беслана Ивановича по фактам хищения государственного имущества путем присвоения на сумму более 31 миллиона рублей.
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