ГЕНПРОКУРАТУРА НЕ СОГЛАСНА С РЕШЕНИЕМ КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ В ОТНОШЕНИИ БЫВШЕГО ГЕНДИРЕКТОРА «АБХАЗТОПа» БЕСЛАНА АВИДЗБА

Сухум. 21 марта 2020. Абхазия-Информ. 20 марта 2020 года кассационная коллегия Верховного суда РА под председательством судьи Пачулия Р.А. и судей Кварчия Р.В. и Квициния М.З. рассмотрела кассационную жалобу адвокатов Габилаиа И.Г. и Корсая Н.З. в интересах обвиняемого по части 4 статьи (присвоение и растрата государственного имущества в особо крупном размере) УК РА Авидзба Беслана Ивановича.

Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда удовлетворила кассационную жалобу адвокатов и отменила решение Сухумского городского суда от 14 марта 2020 года об избрании в отношении Авидзба Б.И. меры пресечения в виде заключения под стражу и заменила её на домашний арест сроком на 2 месяца - до 20 мая 2020 года. Беслан Авидзба был освобожден из под стражи в зале суда.