 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

7:0 В ПОЛЬЗУ ЛАВРОВА. ГЛАВНЫЙ ДИПЛОМАТ РОССИИ ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ
марта 21 2020

7:0 В ПОЛЬЗУ ЛАВРОВА. ГЛАВНЫЙ ДИПЛОМАТ РОССИИ ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ

Министру иностранных дел исполняется 70 лет МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей…
В РОССИИ ПРОВОДЯТСЯ ИСПЫТАНИЯ ШЕСТИ ВАКЦИН ОТ КОРОНАВИРУСА
марта 20 2020
В РОССИИ ПРОВОДЯТСЯ ИСПЫТАНИЯ ШЕСТИ ВАКЦИН ОТ КОРОНАВИРУСА
марта 19 2020
СТРАНЫ ЕВРОПЫ ПРИОСТАНАВЛИВАЮТ ВЫДАЧУ ШЕНГЕНСКИХ ВИЗ

Календарь событий

« Март 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В ДЕНЬ ВЫБОРОВ ОХРАНУ ПРАВОПОРЯДКА БУДУТ ОБЕСПЕЧИВАТЬ СОТРУДНИКИ МВД АБХАЗИИ

Новости Суббота, 21 марта 2020 17:55
Оцените материал
(0 голосов)
В ДЕНЬ ВЫБОРОВ ОХРАНУ ПРАВОПОРЯДКА БУДУТ ОБЕСПЕЧИВАТЬ СОТРУДНИКИ МВД АБХАЗИИ

 

Сухум. 21 марта 2020. Абхазия-Информ. В день выборов охрану правопорядка будут обеспечивать более 800 сотрудников МВД Абхазии                                                                                    

Как сообщает пресс-служба МВД РА, «расстановка сил и средств личного состава МВД РА осуществляется согласно приказу министра внутренних дел Раули Смыр. Руководящий и командный состав ведомства с 21 марта несет круглосуточные дежурства».

На совещании в МВД с участием руководителей подразделений центрального аппарата ведомства, начальников и заместителей городских управлений и районных отделов внутренних дел Раули Смыр обозначил главные задачи личного состава, задействованного на избирательных участках, - оказание помощи избирательным комиссиям в соблюдении гражданами установленных на выборах правил, недопущение нарушений общественного порядка на избирательных участках.

В районах, приближенных к избирательным участкам, будет увеличена плотность патрульных нарядов за счет привлечения дополнительных сил из числа личного состава Центрального аппарата МВД. Органы внутренних дел берут под круглосуточную охрану все избирательные участки.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Суббота, 21 марта 2020 18:10

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « ГЕНПРОКУРАТУРА НЕ СОГЛАСНА С РЕШЕНИЕМ КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ В ОТНОШЕНИИ БЫВШЕГО ГЕНДИРЕКТОРА «АБХАЗТОПа» БЕСЛАНА АВИДЗБА ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ПРЕЗИДЕНТА РА ВАЛЕРИЙ БГАНБА ПОЗДРАВИЛ МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РФ СЕРГЕЯ ЛАВРОВА С ЮБИЛЕЕМ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.