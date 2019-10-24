В ДЕНЬ ВЫБОРОВ ОХРАНУ ПРАВОПОРЯДКА БУДУТ ОБЕСПЕЧИВАТЬ СОТРУДНИКИ МВД АБХАЗИИ

Как сообщает пресс-служба МВД РА, «расстановка сил и средств личного состава МВД РА осуществляется согласно приказу министра внутренних дел Раули Смыр. Руководящий и командный состав ведомства с 21 марта несет круглосуточные дежурства».

Сухум. 21 марта 2020. Абхазия-Информ . В день выборов охрану правопорядка будут обеспечивать более 800 сотрудников МВД Абхазии

На совещании в МВД с участием руководителей подразделений центрального аппарата ведомства, начальников и заместителей городских управлений и районных отделов внутренних дел Раули Смыр обозначил главные задачи личного состава, задействованного на избирательных участках, - оказание помощи избирательным комиссиям в соблюдении гражданами установленных на выборах правил, недопущение нарушений общественного порядка на избирательных участках.

В районах, приближенных к избирательным участкам, будет увеличена плотность патрульных нарядов за счет привлечения дополнительных сил из числа личного состава Центрального аппарата МВД. Органы внутренних дел берут под круглосуточную охрану все избирательные участки.