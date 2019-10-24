ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ПРЕЗИДЕНТА РА ВАЛЕРИЙ БГАНБА ПОЗДРАВИЛ МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РФ СЕРГЕЯ ЛАВРОВА С ЮБИЛЕЕМ
Сухум. 21 марта 2020. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба поздравил Министра иностранных дел Сергея Лаврова с юбилеем.
В поздравлении говорится:
«Уважаемый Сергей Викторович! От имени руководства Республики Абхазия и от себя лично свидетельствую Вам глубокое уважение и поздравляю Вас с 70-летием.
Ваш жизненный путь — пример истинной верности идеалам служения Родине. Твёрдо отстаивая интересы своей страны, основываясь на главных принципах международного права, российская дипломатия, руководимая Вами, выступает за укрепление мира на Земле, установление безопасности, развитие международных связей.
В Республике Абхазия высоко ценят Ваше личное участие и вклад в процессы отстаивания нашей республикой её интересов на международной арене.
Мы убеждены, что и в дальнейшем Вы останетесь надежным союзником позитивного сотрудничества наших стран.
Искренне желаю Вам здоровья, мира, благополучия, всего самого прекрасного Вам и Вашим близким!
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