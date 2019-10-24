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Абхазия Информ

МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ДАУР КОВЕ ПОЗДРАВИЛ ГЛАВУ МИД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СЕРГЕЯ ЛАВРОВА С 70-ЛЕТИЕМ

Новости Суббота, 21 марта 2020 18:30
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МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ДАУР КОВЕ ПОЗДРАВИЛ ГЛАВУ МИД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СЕРГЕЯ ЛАВРОВА С 70-ЛЕТИЕМ

Сухум. 21 марта 2020. Абхазия-Информ. Министр иностранных дел Республики Абхазия Даур Кове поздравил главу МИД Российской Федерации Сергея Лаврова с 70-летием.

В поздравлении, в частности, говорятся:

«Позвольте засвидетельствовать Вам своё почтение и направить самые искренние поздравления по случаю Вашего юбилея!

Вы относитесь к той плеяде ярчайших дипломатов, которые являются эталоном для молодых людей, выбравших своим жизненным путем дипломатическую службу. Своей принципиальностью, твердым отстаиванием позиций Российской Федерации, тонким пониманием международной обстановки, Вы показываете пример истинного служения интересам Родины, подлинного профессионализма.

Ваш уникальный дипломатический талант, высокоморальные человеческие качества завоевали неподдельное уважение всего международного сообщества.

С огромным уважением к Вам относятся в Республике Абхазия. Высоко ценим Ваш личный вклад, уважаемый Сергей Викторович, в интенсификацию абхазо-российского сотрудничества. Особенно хотел бы отметить конструктивное взаимодействие, сложившееся между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

Уверен, отношения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией имеют высокий потенциал, который будет реализован на благо наших народов».

Прочитано 2 раз Последнее изменение Суббота, 21 марта 2020 18:33

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