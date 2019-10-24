АСЛАН БЖАНИЯ ИЗБРАН ПРЕЗИДЕНТОМ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Сухум. 23 марта 2020. Абхазия-Информ . Аслан Бжания, набравший 56,5% голосов избирателей, внесенных в списки для голосования, избран президентом Республики Абхазия. Об этом заявил председатель ЦИК Тамаз Гогия, объявляя предварительные итоги голосования на брифинге в Международном пресс-центре Центризбиркома сегодня, 23 марта.

- общее количество бюллетеней, полученных избирательными комиссиями – 131 325;

- общее количество погашенных бюллетеней - 36 215;

- общее число избирателей, внесенных в списки избирателей – 132 916;

- общее число избирателей, получивших бюллетени для голосования - 95 110;

- общее число избирателей, принявших участие в голосовании – 95 109;

- общее число голосов, поданных «за» кандидата в Президенты Республики Абхазия Ардзинба Адгура Амирановича - 33 686 или 35,42%;

- общее число голосов, поданных «за» кандидата в Президенты Республики Абхазия Бжания Аслана Георгиевича – 53 741 или 56,5%;

- общее число голосов, поданных «за» кандидата в Президенты Республики Абхазия Дзапшба Леонида Юрьевича – 2 114 или 2,22%;

- общее число голосов, поданных против всех кандидатов в Президенты Республики Абхазия – 1 666;

- общее количество бюллетеней, признанных недействительными – 3902..

В соответствии со статьей 18 закона "О выборах Президента Республики Абхазия", избранным считается кандидат в Президенты Республики Абхазия, который получил более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Число избирателей, принявших участие в голосовании, определяется по числу избирательных бюллетеней установленной формы, обнаруженных в ящиках для голосования.

Окончательные итоги выборов ЦИК объявит 24 марта.

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Напомним, что на президентских выборах 25 августа 2019 года общее количество избирателей, внесенных в список избирателей, составило 129 421 человек; в голосовании на выборах приняло участие 86 138 избирателей. Явка избирателей составила 66,55%.

В августе 2019 г. прошлом году против всех проголосовали 1 677 избирателей или 1,9%; 4 770 бюллетеней оказались недействительными (5,5%).