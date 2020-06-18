ДЖОНИ АТУМАВА НАЗНАЧЕН НАЧАЛЬНИКОМ ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ СГБ РА

Этим же указом главы государства начальником Центра специального назначения СГБ назначен майор Атумава Джони Гарриевич.

Сухум. 19 июня 2020. Абхазия-Информ . Президент Аслан Бжания подписал указ об освобождении полковника Рауля Харабуа от воинской должности начальника Центра специального назначения Службы государственной безопасности Республики Абхазия.

Атумава Джони Гарриевич родился 25 декабря 1979 года в г. Очамчыра Абхазской АССР.

В 2013 году окончил исторический факультет Абхазского государственного университета

В 2016 году окончил педагогический факультет Абхазского государственного университета.

С 2000 года по 2003 год работал тренером в спортивном клубе «Юниор» в г. Москве, Российской Федерации.

С 2005 года по 2010 год работал в Государственной службе охраны РА.

С 2010 года по 2014 год работал в Службе государственной безопасности РА

С 2014 года по 2019 год и с 1 мая 2020 года по настоящее время - председатель комитета по вопросам молодежи и спорта Администрации г. Сухум

Трехкратный призер чемпионатов мира по карате, чемпион мира 2005 г. Заслуженный мастер спорта России и Республики Абхазия.

Женат, отец двоих детей.

Об этом сообщает сайт президента РА.