«БРОСАЙТЕ КУРИТЬ, И БЕРЕГИТЕ СВОЁ ЗДОРОВЬЕ!» - АКЦИЯ НА СУХУМСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ

«БРОСАЙТЕ КУРИТЬ, И БЕРЕГИТЕ СВОЁ ЗДОРОВЬЕ!» - АКЦИЯ НА СУХУМСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ
Сухум. 19 июня 2020. Абхазия-Информ. «Бросайте курить, и берегите своё здоровье!» - под таким девизом в Сухуме впервые прошла акция Комитета по вопросам молодежи и спорта администрации г. Сухум «Поменяй сигарету на конфету!»
https://www.facebook.com/komitetmolodezhyisporta/videos/548435236036510/
Стеллажи с бесплатными конфетами активисты столичного комитета расположили на тротуаре Проспекта Айайра (Проспект Мира). Девушки призывали поучаствовать в акции всех прохожих-курильщиков. Реакция сухумцев, в основном мужчин, была неоднозначной. Кто-то брал конфету, отдавая взамен сигаретку, и с улыбкой уходил. Кто-то не хотел расставаться с табачком, но желал получить сладость. Кто-то, просто покуривая за чашкой кофе, наблюдал за происходящим из соседнего кафе.
Таким шуточным образом организаторы акции надеялись привлечь внимание общественности к серьезной проблеме табакокурения.
Все сигаретки, собранные взамен конфет, затем были уничтожены.
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