КБ «СУХУМ-БАНК»: МЫ НЕ ПРЕТЕНДУЕМ НА СОБСТВЕННОСТЬ ГУДАУТСКОЙ НЕФТЕБАЗЫ, А ЛИШЬ ДОБИВАЕМСЯ ВОЗВРАТА ВЫДАННОГО КРЕДИТА

По поводу заявления Госкомпании «Абхазтоп» от 1 июля 2020 года, размещенного на сайте государственного информационного агентства «Апсныпресс» < http://www.apsnypress.info/news/gk-abkhaztop-u-goskompanii-kreditnye-vzaimootnosheniya-s-sukhum-bankom-otsutstvuyut/ > , Коммерческий банк «Сухум-Банк» (ООО) считает необходимым разъяснить следующее:

Сухум. 2 июля 2020. Абхазия-Информ. ООО КБ «Сухум-Банк не претендует на передачу ему в собственность государственного имущества Гудаутской нефтебазы, а лишь последовательно и принципиально добивается возврата выданного кредита. Об этом говорится в заявлении «Сухум-банка», сделанного в ответ на заявление от 1 июля 2020 года госкомпании «Абхазтоп», чьим подведомственным предприятием является Гудаутская нефтебаза.

Определением Арбитражного суда РА от 16.12.2019 г. было утверждено мировое соглашение между КБ «Сухум-Банк» (ООО) и Государственным предприятием «Гудаутская нефтебаза» Государственной компании «Абхазтоп» по делу № 15/2019 г. по исковому заявлению КБ «Сухум-Банк» (ООО) к ГП «Гудаутская нефтебаза» ГК «Абхазтоп» о возмещении убытков, причиненных неисполнением соглашения о реструктуризации кредита, в присутствии представителя министерства экономики. Согласно условиям утвержденного Арбитражным судом РА мирового соглашения, ГП «Гудаутская нефтебаза» ГК «Абхазтоп» признало исковые требования в части взыскания задолженности в размере 63 365 620 (шестьдесят три миллиона триста шестьдесят пять тысяч шестьсот двадцать) рублей. Данное решение не было обжаловано в установленные сроки и вступило в законную силу.

16.12.2019г. Арбитражным судом Республики Абхазия был выдан исполнительный лист, на основании которого 27.01.2020 г. судебным исполнителем в порядке ст.31 Закона Республики Абхазия «Об исполнительном производстве» было вынесено Постановление № 2/03 о возбуждении исполнительного производства.

19.02.2020г. судебным исполнителем в установленном порядке и на основании Постановления КМ РА № 134 от 14.09.2018г. было вынесено Постановление о передаче арестованного имущества на торги в Государственный комитет Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации объект недвижимости: здания и сооружения имущественного комплекса ГП «Гудаутская нефтебаза» ГК «Абхазтоп», расположенного по адресу с.Лыхны Гудаутского района.

17.06.2020 г. Арбитражным судом Республики Абхазия принято решение по делу АС-20/2020. Арбитражный суд Республики Абхазия пришел к выводу о незаконности бездействия Госкомимущества, выразившегося в отказе принятия для последующей реализации имущественного комплекса «Гудаутская нефтебаза», что повлекло нарушение прав в сфере предпринимательской деятельности.

Таким образом, законность действий ООО КБ «Сухум-Банк» подтверждена вынесенными актами Арбитражного суда Республики Абхазия.

Государственная компания «Абхазтоп» не вправе говорить о том, что судебные акты вынесены исключительно на основе «ничтожных документов». Документы являются действующими, имеющими полноценную юридическую силу, они не признавались ничтожными или недействительными судом, и с подобными требованиями в суд ГК «Абхазтоп» не обращался.

ООО КБ «Сухум-Банк» является кредитной организацией Абхазии, действующей на основании лицензии, выданной Банком Абхазии и основывающей свою деятельность на строгом соблюдении действующего законодательства Республики Абхазия.

Государственная компания «Абхазтоп» нелицеприятно отзывается не только в адрес ООО КБ «Сухум-банк» и Арбитражного суда Республики Абхазия, но и подрывает авторитет Службы судебных исполнителей Республики Абхазия, называя их действия «рейдерским захватом государственного имущества».

При этом ГП «Гудаутская нефтебаза» является подведомственным Государственной компании «Абхазтоп» предприятием и в обязанности госкомпании входил полный контроль за деятельностью подведомственного ей предприятия, поэтому Государственная компания «Абхазтоп» не может ссылаться на то, что не имела информации о деятельности ГП «Гудаутская нефтебаза».

Более того, ООО КБ «Сухум-Банк» имеет письмо Генерального директора ГК «Абхазтоп» исх. № 136 от 7 сентября 2015 г., в котором говорится, что ГК «Абхазтоп» как вышестоящая организация дает согласие ГП «Гудаутская нефтебаза» для предоставления в обеспечение кредита имущественного комплекса нефтебазы.

Полученный государственным предприятием и выданный коммерческим банком кредит не был возвращен своевременно, он не возвращен и до сегодняшнего дня, банк вынужден создавать резервы и нести убытки в связи с неисполнением обязательств должником, несмотря на то, что ООО КБ «Сухум-банк» обладает всеми необходимыми судебными актами и актами судебных исполнителей. ГК «Абхазтоп», подведомственное предприятие которой сполна использовало кредит банка, препятствует возврату кредита и выступает с голословными обвинениями и заявлениями. ООО КБ «Сухум-Банк не претендует на передачу ему в собственность государственного имущества, а лишь последовательно и принципиально добивается возврата выданного кредита.

ООО КБ «Сухум-Банк» предпримет все необходимые действия для возврата выданного кредита в полном объеме и в соответствии с принятыми судебными актами. При этом, просим руководство Государственной компании «Абхазтоп» воздержаться от необъективных, скоропалительных и вводящих в заблуждение аудиторию заявлений, подрывающих авторитет не только ООО КБ «Сухум-Банк», но и по большому счету самой Государственной компании «Абхазтоп».