Сухум. 2 июля 2020. Абхазия-Информ. 3 июля в 13:00, в Центральном выставочном зале столицы по ул. Лакоба 31, откроется выставка «Сухум. Праздник, который всегда с тобой» посвящённая нашему любимому городу.

Посетителям выставки представится уникальная возможность увидеть в одной экспозиции произведения художников и писателей, посвященных городу с богатым культурным наследием.