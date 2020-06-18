СУХУМ. ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ ВСЕГДА С ТОБОЙ
Сухум. 2 июля 2020. Абхазия-Информ. 3 июля в 13:00, в Центральном выставочном зале столицы по ул. Лакоба 31, откроется выставка «Сухум. Праздник, который всегда с тобой» посвящённая нашему любимому городу.
Посетителям выставки представится уникальная возможность увидеть в одной экспозиции произведения художников и писателей, посвященных городу с богатым культурным наследием.
Для художников разных школ и поколений Сухум стал не только объектом неиссякаемого творческого вдохновения, но и сформировал их личный – культурный код.
Экспозиция погружает в прошлое, предлагает пройтись по старым улицам города, полюбоваться архитектурными сооружениями и почувствовать дыхание прошлого и настоящего времени, и подумать о будущем.
Организатор выставки Союз художников Абхазии, куратор – Эльвира Арсалия.
Выставка продлится до 28 июля.
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