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Абхазия Информ

СУХУМ. ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ ВСЕГДА С ТОБОЙ

Новости Четверг, 02 июля 2020 11:24
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СУХУМ. ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ ВСЕГДА С ТОБОЙ

Сухум. 2 июля 2020. Абхазия-Информ. 3 июля в 13:00, в Центральном выставочном зале столицы по ул. Лакоба 31, откроется выставка «Сухум. Праздник, который всегда с тобой»  посвящённая нашему любимому городу.

Посетителям выставки представится уникальная возможность увидеть в одной экспозиции произведения художников и писателей, посвященных городу с богатым культурным наследием.

Для художников разных школ и поколений Сухум стал не только объектом неиссякаемого творческого вдохновения, но и сформировал их личный – культурный код.

Экспозиция погружает в прошлое, предлагает пройтись по старым улицам города, полюбоваться архитектурными сооружениями и почувствовать  дыхание прошлого и настоящего времени, и подумать о будущем.

Организатор выставки Союз художников Абхазии, куратор – Эльвира Арсалия.

Выставка продлится до 28 июля.

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