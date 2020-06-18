 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ДОРОГА В НИКУДА
июля 06 2020

ДОРОГА В НИКУДА

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА В ПЛЕНУ У МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ У китайцев есть выражение «совершенно мудрый человек»,…
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РЕСПУБЛИКЕ АБХАЗИЯ ЗА 2018-2019 ГГ.
июня 29 2020
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РЕСПУБЛИКЕ АБХАЗИЯ ЗА 2018-2019 ГГ.
КОММЕНТАРИЙ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ К ИНТЕРВЬЮ АДГУРА АРДЗИНБА АБХАЗСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ
июня 24 2020
КОММЕНТАРИЙ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ К ИНТЕРВЬЮ АДГУРА АРДЗИНБА АБХАЗСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ

В мире

В ПЕТЕРГОФЕ СОЗДАДУТ МУЗЕЙ МИРОВОГО САДОВО-ПАРКОВОГО ИСКУССТВА
июля 07 2020

В ПЕТЕРГОФЕ СОЗДАДУТ МУЗЕЙ МИРОВОГО САДОВО-ПАРКОВОГО ИСКУССТВА

Его разместят в Большой оранжерее Нижнего парка САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Государственный музей-заповедник "Петергоф" планирует…
АМЕРИКАНСКИЙ ЭСМИНЕЦ PORTER УХОДИТ ИЗ ЧЕРНОГО МОРЯ
июля 07 2020
АМЕРИКАНСКИЙ ЭСМИНЕЦ PORTER УХОДИТ ИЗ ЧЕРНОГО МОРЯ
ЧЕМОДАННОЕ ПОСТРОЕНИЕ: КАК БУДУТ ОТДЫХАТЬ РОССИЯНЕ С 1 ИЮЛЯ
июня 30 2020
ЧЕМОДАННОЕ ПОСТРОЕНИЕ: КАК БУДУТ ОТДЫХАТЬ РОССИЯНЕ С 1 ИЮЛЯ

Календарь событий

« Май 2018 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ АБХАЗИИ ПРИНЯТ В МЕЖДУНАРОДНУЮ ФЕДЕРАЦИЮ ЖУРНАЛИСТОВ

Новости Пятница, 10 июля 2020 12:06
Оцените материал
(0 голосов)
СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ АБХАЗИИ ПРИНЯТ В МЕЖДУНАРОДНУЮ ФЕДЕРАЦИЮ ЖУРНАЛИСТОВ

Сухум. 10 июля 2020. Абхазия-Информ. Союз журналистов Абхазии принят в Международную федерацию журналистов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Союза журналистов РА Руслан Хашиг

«Дорогие друзья, коллеги! Хочу поделиться хорошей новостью Союза журналистов Абхазии! Наша двухгодичная работа при поддержке руководства СЖ России, лично Владимира Соловьева и Тимура Шафира по вступлению в Международную федерацию журналистов увенчалась успехом! Только что вице-президент МФЖ Тимур Шафир прислал следующее сообщение: «Поздравляю, только что Исполнительный комитет МФЖ проголосовал единогласно за приём Союза журналистов Абхазии в Международную федерацию журналистов», - написал Руслан Хашиг.

Абхазию приняли в МФЖ в качестве ассоциированного члена. 

Союз журналистов Абхазии был создан в декабре 1968 года.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Пятница, 10 июля 2020 12:11

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « ВОЗОБНОВИЛА РАБОТУ КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.