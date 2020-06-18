СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ АБХАЗИИ ПРИНЯТ В МЕЖДУНАРОДНУЮ ФЕДЕРАЦИЮ ЖУРНАЛИСТОВ
Сухум. 10 июля 2020. Абхазия-Информ. Союз журналистов Абхазии принят в Международную федерацию журналистов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Союза журналистов РА Руслан Хашиг
«Дорогие друзья, коллеги! Хочу поделиться хорошей новостью Союза журналистов Абхазии! Наша двухгодичная работа при поддержке руководства СЖ России, лично Владимира Соловьева и Тимура Шафира по вступлению в Международную федерацию журналистов увенчалась успехом! Только что вице-президент МФЖ Тимур Шафир прислал следующее сообщение: «Поздравляю, только что Исполнительный комитет МФЖ проголосовал единогласно за приём Союза журналистов Абхазии в Международную федерацию журналистов», - написал Руслан Хашиг.
Абхазию приняли в МФЖ в качестве ассоциированного члена.
Союз журналистов Абхазии был создан в декабре 1968 года.
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