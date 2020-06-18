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Абхазия Информ

ВОЗОБНОВИЛА РАБОТУ КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

Новости Четверг, 09 июля 2020 17:45
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ВОЗОБНОВИЛА РАБОТУ КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

 

Сухум. 9 июля 2020. Абхазия-Информ. Комиссия по вопросам гуманитарной помощи при Кабинете Министров Республики Абхазия возобновила свою деятельность в обновлённом составе и формате работы.

Первое заседание, возглавляемое председателем комиссии, вице-премьером, министром финансов Владимиром Делба, состоялось 9 июля

Как сообщает пресс-служба Кабмина РА, участники заседания рассмотрели несколько вопросов о присвоении грузам, направляющимся в Абхазию для безвозмездной передачи общественным организациям или частным лицам, статуса гуманитарного.

С целью усиления координации и повышения эффективности работы вновь сформированной комиссии в её состав вошли представители ранее созданного при Министерстве социального обеспечения и демографической политики Общественного совета по гуманитарной помощи и контролю за ее распределением - исполнительный директор Ассоциации некоммерческих организаций Абхазии Азамат Багателия, член Правления РОО «Московская абхазская диаспора» Инна Барчан, заместитель директора Сухумского Дома Юношества Аида Ладария.

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Комиссия по вопросам гуманитарной помощи при Кабинете Министров действует с 2003 года и осуществляет координацию на государственном уровне деятельности органов, организаций и лиц по получению и распределению гуманитарной помощи, поступающей в Республику Абхазия, а также принимает в установленном порядке решения об отнесении грузов, поступающих из-за рубежа на безвозмездной основе, к гуманитарной помощи.

Повестки заседаний формируются на основании поступающих в секретариат комиссии обращений. Заседания будут проходить по мере формирования списка подлежащих рассмотрению вопросов.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Четверг, 09 июля 2020 17:57

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