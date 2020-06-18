ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА АБХАЗИИ ПРИВЕТСТВУЕТ ДЕМОНТАЖ В АДЛЕРЕ ПАМЯТНИКА РУССКИМ СОЛДАТАМ, УЧАСТНИКАМ КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ

В Адлерском районе города Сочи 30 июня 2020 года торжественно открыли памятный знак солдатам Российской империи, установив его на месте развалин крепости Святого Духа, заложенной в 1837 году. Администрация Сочи дополнила это сообщение словами: «В июне 1837 года русские солдаты и офицеры вели ожесточённый бой с горцами».

Сухум. 10 июля 2020. Абхазия-Информ. Общественная палата Абхазии вступила с обращением в связи с установкой и последующим демонтажем памятного знака солдатам Российской империи, воевавшим против горцев на месте развалин крепости Святого Духа.

Представители черкесской общественности были возмущены этим и назвали создание подобных памятников провокацией, справедливо считая, что нельзя не учитывать, что Россия - многонациональное государство, в котором мирно проживают более 100 народов. Черкесская общественность не поняла, зачем нужен был этот памятник, который не способствует укреплению единства государства, а, наоборот, приводит к конфликтам.

Мы разделяем возмущение наших братьев, ибо абхазы тоже участвовали в Кавказской войне, и значительная часть абхазского народа тоже вынуждена была покинуть Родину. Этот памятник бросает тень не только на наше прошлое, но и на наши нынешние отношения стратегического партнерства с Российской Федерацией.

Россия первой признала независимость Абхазии, и мы глубоко благодарны ей за это, но такие односторонние действия, как установка подобных памятников, где горцы (в том числе и абхазы) подразумеваются как враждебная и чужая сила, не способствуют подлинному взаимопониманию, которое основывается на обоюдном уважении и способности преодолевать трагическое прошлое во имя стабильного настоящего.

Вызывает недоумение, что этот памятник был установлен по инициативе депутатов Городского собрания Сочи, священнослужителей Свято-Троицкой церкви, а также участников военно-исторического общества и сотрудников музея истории Адлерского района. Если все эти институции до сих пор воспринимают горцев как враждебный элемент, это ставит под сомнение искренность наших современных взаимоотношений.

Мы приветствуем последующее решение мэрии города Сочи о демонтаже этой неоднозначной конструкции. Мы также ожидаем, что российская сторона даст адекватную оценку установлению этого памятника, не учитывающего всю трагическую сложность нашего общего прошлого, и тем самым восстановит обоюдное доверие во всей его полноте.

Выражаем надежду на то, что в будущем будут устанавливаться скульптуры и памятные знаки, способствующие дальнейшему объединению русских и коренных жителей Кавказа.

Совет Общественной Палаты Республики Абхазия.