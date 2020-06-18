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Абхазия Информ

РУСЛАН ХАШИГ: ЧЛЕНСТВО СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ АБХАЗИИ В МФЖ ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ АБХАЗСКИХ СМИ

Новости Пятница, 10 июля 2020 15:39
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РУСЛАН ХАШИГ: ЧЛЕНСТВО СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ АБХАЗИИ В МФЖ ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ АБХАЗСКИХ СМИ

Сухум. 10 июля 2020. Абхазия-Информ. Союз журналистов Абхазии принят в Международную федерацию журналистов в качестве ассоциированного члена.

«Это событие! Я считаю это признанием абхазской журналистики! Это говорит о том, что абхазская журналистика состоялась! Наша двухгодичная работа при поддержке руководства СЖ России, лично Владимира Соловьева и Тимура Шафира по вступлению в Международную Федерацию журналистов увенчалась успехом!», - сказал сегодня на пресс-конференции председатель Союза журналистов Абхазии, генеральный директор телеканала «Абаза ТВ» Руслан Хашиг.

Исполнительный комитет МФЖ единогласно проголосовал за приём Союза журналистов Абхазии.

Руслан Хашиг напомнил о том, в каких сложных условиях первых послевоенных лет работал Союз журналистов Абхазии, возглавляемый Сергеем Квициния (1926 – 2018 гг.), а затем Владимиром Капба (1949-2020 гг.).

«Принятие Союза журналистов Абхазии в МФЖ - это заслуга всего нашего профессионального журналистского сообщества, всех тех, кто работал все эти годы как в государственных, так и в независимых абхазских СМИ. Мы все должны объединить усилия с целью продвижения наших профессиональных журналистских интересов, решения проблем, с которыми сталкиваются коллеги в своей ежедневной работе», - сказал Руслан Хашиг.

По его мнению, ассоциированное членство СЖА в МФЖ открывает новые возможности для абхазских СМИ. «Вступление в международную журналистскую организацию, предоставляет нам возможности для освоения новых площадок, выстраивания отношений с зарубежными коллегами, развития профессиональных навыков», - сказал Хашиг.

Наличие в Абхазии независимых СМИ сыграло существенную роль в принятии е Союза журналистов Абхазии в Международную федерацию журналистов (IFG).

«Наличие независимых СМИ в стране - это то, на что обращают внимание при приеме в IFG. Независимые СМИ Абхазии, несмотря на все послевоенные проблемы,   работали, преодолевая и финансово-экономические, и политические сложности. Это говорит о том, что абхазская журналистика состоялась», - отметил Р. Хашиг..

«Сегодня перед традиционными СМИ много вызовов, связанных с развитием социальных сетей, многообразных интернет-ресурсов. Насколько сложна и ответственна работа, когда с тобой в соцсетях конкурируют лица, скрывающиеся за никами? Как избежать попадания фейков на новостную ленту СМИ? На сайте МФЖ можно найти много интересных материалов, касающихся профессионального роста журналистов. В настоящее время специалисты МФЖ разрабатывают конкретные рекомендации, которыми сможет воспользоваться любая журналистская организация. Все зависит от того, насколько нам это будет интересно, сколь часто мы сталкиваемся с подобными проблемами у себя на работе», - сказал Хашиг.

Руслан Хашиг считает, что опыт работы абхазских журналистов в условиях Отечественной войны народа Абхазии 1991-1993 гг. может быть интересен коллегам из других стран и международных организаций.

Он также отметил историческое значение первого доклада Уполномоченного по правам человека в Абхазии Асиды Шакрыл, который имеет прямое отношение и к обеспечению таких прав человека, как свобода слова и свобода выражения мнения.

«Я вижу одну из задач Союза журналистов Абхазии в том, чтобы более плотно работать с аппаратом Уполномоченного по правам человека». – сказал Хашиг.

Председатель СЖА придает большое значение поддержке со стороны государства деятельности СЖА и независимых СМИ.  

Союз журналистов Абхазии заинтересован в развитии различных журналистских организаций в Абхазии, таких как «Медиа-клуб», АРСМИРА и других и готов активно сотрудничать с различными журналистскими объединениями.

Хашиг также не исключает возможности создания профсоюза журналистов.

Сегодня Союз журналистов Абхазии объединяет 168 человек.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Пятница, 10 июля 2020 15:41

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