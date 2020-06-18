РЕЖИМ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЕ АБХАЗИИ ПРОДЛЕНИЕ ДО 21 ИЮЛЯ 2020 ГОДА

Сухум. 15 июля 2020. Абхазия-Информ. До 21 июля продлевается режим ограничения на въезд в Республику Абхазия через пункты пропуска на абхазо-российской государственной границе иностранных граждан и лиц без гражданства

По данным оперативного штаба по защите населения от коронавируса, в настоящее время в Республике Абхазия нет ни одного больного с подтвержденным диагнозом COVID-19. Все граждане, у которых ранее был обнаружен коронавирус, выздоровели после прохождения лечения в Гудаутской ЦРБ.

Руководство страны, в соответствии с рекомендациями специалистов–эпидемиологов предпринимает все необходимые меры по защите населения от коронавирусной инфекции COVID19.