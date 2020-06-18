Сухум. 15 июля 2020. Абхазия-Информ. С 13 по 17 июля действует гуманитарный коридор для возвращения временно находящихся в Грузии граждан и жителей республики через КПП «Ингур».

С 13 июля через КПП «Ингур» в Абхазию заехали 442 человека, сообщил «Абхазия-Информ» начальник Погранотряда СГБ РА Рустам Латипов.

«В основном, это жители Галского района, имеющие вид на жительство и те, кто имеет так называемую форму №9», - уточнил Латипов. (Справка формы №9 выдавалась ПВС МВД гражданам взамен утерянных советских паспортов - ред. АИ).