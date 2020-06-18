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Абхазия Информ

С 13 ИЮЛЯ ЧЕРЕЗ КПП «ИНГУР» В АБХАЗИЮ ЗАЕХАЛИ 442 ЧЕЛОВЕКА

Новости Среда, 15 июля 2020 13:30
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С 13 ИЮЛЯ ЧЕРЕЗ КПП «ИНГУР» В АБХАЗИЮ ЗАЕХАЛИ 442 ЧЕЛОВЕКА

Сухум. 15 июля 2020. Абхазия-Информ. С 13 по 17 июля действует гуманитарный коридор для возвращения временно находящихся в Грузии граждан и жителей республики через КПП «Ингур».

С 13 июля через КПП «Ингур» в Абхазию заехали 442 человека, сообщил «Абхазия-Информ» начальник Погранотряда СГБ РА Рустам Латипов.

«В основном, это жители Галского района, имеющие вид на жительство и те, кто имеет так называемую форму №9», - уточнил Латипов. (Справка формы №9 выдавалась ПВС МВД гражданам взамен утерянных советских паспортов - ред. АИ).

Гуманитарный коридор организуется для возвращения временно находящихся в Грузии граждан и жителей Абхазии. В условиях карантина, вызванного распространением коронавирусной инфекции, первый гуманитарный коридор через КПП "Ингур" был открыт с 22 июня по 24 июня, второй - с 13 по 15 июля. Всего за этот период через границу перешло 2085 человек.

Все прибывающие из Грузии граждане проходят медико-санитарный контроль.

Пересечение государственной границы возможно при наличии следующих документов:

- паспорт гражданина Республики Абхазия, удостоверяющий личность гражданина РА за пределами Республики Абхазия;

- общегражданский внутренний паспорт гражданина Республики Абхазия     (образца 2016 года);

- вид на жительство иностранного гражданина или лица без гражданства, постоянно проживающего на территории Республики Абхазия,

- справка (форма № 9) выданная органами МВД Республики Абхазия;

- для детей в возрасте до 14 лет необходимо свидетельство о рождении на каждого ребенка.

На государственной границе Республики Абхазия с Грузией будут закрыты пункты пропуска

***

В связи с увеличением в Грузии количества лиц, больных коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV, с 20:00 часов 14 марта 2020 года были закрыты пункты пропуска через абхазо-грузинскую государственную границу.

Распоряжение о закрытии пунктов пропуска касается всех категорий граждан выезжающих из Республики Абхазия и въезжающих в Республику Абхазия, за исключением работников ИнгурГЭС.

Прочитано 19 раз Последнее изменение Среда, 15 июля 2020 13:37

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